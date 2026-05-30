Henrique Moniz destaca estradas sujas e quer corrigir rumo já a pensar em Castelo Branco
Henrique Moniz fez um balanço crítico do primeiro dia no Rali de Lisboa, assumindo dificuldades em encontrar as trajetórias ideais e em adaptar-se às condições deixadas na estrada pelos concorrentes da frente, devido aos cortes de trajetória. Apesar das limitações sentidas ao longo do dia, o piloto mostrou-se satisfeito com o rendimento do carro e apontou já à necessidade de corrigir erros para a segunda etapa. Com o pensamento também no futuro, Moniz admitiu que o foco competitivo está em ganhar referências úteis para o Rali de Castelo Branco, prova que escolheu para pontuar.
AutoSport: Henrique, como está a ser este dia de rali?
Henrique Moniz: “As coisas não me estão a sair. Muitas dificuldades em acertar com as linhas ideais na estrada. Para além disso fui surpreendido pelos pilotos da frente que cortam a estrada em zonas que eu nunca pensei acontecer e a estrada fica muito suja. Há zonas muito sujas, fui surpreendido, não estava mesmo a contar, é muito ‘vício’ dos carros de duas rodas motrizes.
AS: E como está o carro?
HM: “O carro está muito bom, em conjunto com o Adruzilo e a Domingos Sport, meteram-me aqui um carro top. Para amanhã a ideia é melhorar agora. Tenho que trabalhar, ver melhor os onboards para ver o que é que estou a fazer mal, para ver se consigo corrigir já, qde modo a trabalharmos para o Rali de Castelo Branco, que efetivamente é aí que vamos para pontuar.”
FOTO ZOOM Motorsport
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