Henrique Moniz 2º no CPR 2RM na Aboboreira: começou mal, terminou bem…

Henrique Moniz-Jorge Diniz (Peugeot 208 Rally4) correram durante muitos anos nos Açores, no campeoanto local, vieram ao continente competir pela primeira vez em 2023, no Rali de Lisboa, e este ano estão a correr nas 2RM do CPR, e nos troféus Peugeot, Rally Cup Portugal e Ibérico. Em Felgueiras foram quartos do CPR 2RM, no Algarve sextos e agora na Aboboreira alcançaram a sua melhor classificação de sempre: “Este rali foi uma verdadeira montanha-russa. Ontem estávamos bastante tristes com a nossa prestação, não tivemos bem em nenhuma das classificativas e mesmo hoje de manhã as coisas não nos estavam a sair bem, mas efetivamente durante a tarde, na primeira passagem na Aboboreira, as coisas começaram a sair, também pelo desenho e pela espetacularidade da classificativa, e foi bastante motivador. Conseguimos impor um ritmo muito forte desde aí, e foi até ao fim.

Foi sempre a acreditar” começou por dizer Henrique Moniz que subiu ao pódio: “Foi um respirar de alívio, digamos assim. O objetivo para a última classificativa era tentar o pódio. Estávamos relativamente longe a nove segundos.

No final, senti que podia ter ganho, foi estimulante. A realidade é essa. Nós estamos muito satisfeitos com a nossa tarde. É esse o ritmo que temos que transportar para as próximas provas” disse o piloto que após as primeiras provas, tinha dúvidas quanto ao que podia fazer: “Chegamos ali a uma altura que as coisas não nos estavam a sair de forma nenhuma, e até determinada a altura até comecei a duvidar se tinha a capacidade para estar aqui no nacional. Mas a realidade é que conseguimos dar a volta enquanto equipa, com a Domingos Sport, com as pessoas todas que estão à nossa volta e é bom acabar o rali com uma grande exibição, e quase conseguíamos a vitória. Foi espetacular. Claro que também chegamos aqui com os azares de alguns pilotos, nomeadamente o do Rafael Rego, do Hélder (Miranda), que estavam a dominar, com um ritmo muito mais consistente e muito mais rápido do que nós.

Mas pronto, infelizmente são coisas das corridas. Pode-nos acontecer a nós, dessa vez aconteceu a eles.

Espero que voltem também mais fortes, mas faz parte das corridas e este resultado também é consequência um bocadinho desses infortúnios, mas nós tivemos uma boa gestão de corrida, e além disso, também conseguimos impor um ritmo bastante alto quando era necessário”, disse, falando depois das expectativas para o resto da temporada: “vamos encarar o resto da temporada da mesma forma, conhecer os ralis, tentar andar o melhor possível e ver onde é que nos conseguimos situar dentro do pelotão das 2RM e da Peugeot. Agora na fase do asfalto, é igual o desafio, porque o conhecimento é fundamental e nós aqui não temos conhecimento nenhum, sabemos que os ralis têm todos características bastante distintas uns dos outros.

Mas queremos aprender, é por isso que aqui estamos, sabemos que vamos requerer alguma adaptação e vai nos obrigar a fazer um trabalho de casa bastante rigoroso, mas estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para lutar e acima de tudo para nos divertirmos.”