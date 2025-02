Hankook mostrou em Fafe o seu leque de pneus para os ralis portugueses

Fornecedora exclusiva do WRC nos próximos três anos, entra “em força” no mercado nacional com as gamas Dynapro (terra) e Ventus (asfalto)

A gama de pneus de ralis da Hankook Tire, que estes próximos três anos é fornecedor exclusivo do WRC (FIA World Rally Championship), já se encontra disponível em Portugal e os detalhes operacionais foram dados a conhecer em Fafe, junto do troço de Lagoa, onde Thomas Baltes, engenheiro chefe e de desenvolvimento da área de competição do fabricante sul-coreano, falou em detalhe do produto.

“A robustez dos pneus foi o nosso foco central no seu processo de desenvolvimento, de modo a podermos proporcionar uma experiência de condução fiável e de alta performance em condições extremas.”, explicou aquele técnico da Hankook.

Estreante esta época no WRC – disponibiliza pneus para as três classes [WRC1, WRC2 e WRC3] – e com presença desde longa data nos ralis regionais e nacionais em território europeu, a Hankook Tire, que fornece ainda pneus para as categorias Rally4 e Rally5, intensificou nos dois últimos anos tanto a investigação como o desenvolvimento de pneus com o objetivo de apresentar um produto de excelência no topo da pirâmide dos ralis. O envolvimento no ERC (European Rally Championship) fez parte desse caminho, permitindo-lhe, até, encurtá-lo em relação às etapas planeadas.

A gama de pneus Hankook ao dispor das equipas portuguesas não será muito diferentedo WRC. Para os ralis de terra, o Dynapro R 123, proposto em três opões de mistura (duro, médio e macio), é muito similar aos do WRC. Bastante robusto, foi concebido para suportar condições extremas de mau piso e com elevada capacidade de absorção de impactos.

Em ralis de asfalto e para piso seco, a Hankook disponibilizará o Ventus Z215 (duro, médio e macio), definido como de alto desempenho em termos de aderência, com caraterísticas idênticas aos do WRC, enquanto em asfalto molhado o Ventus Z210 garante uma superior drenagem de água e elevada aderência.

A dupla Pedro Almeida/António Costa (Skoda Fabia Rally2), esta época com um programa completo no Campeonato de Ralis de Ralis, foi uma das que fez questão de ensaiar os Hankook Dynapro R 123 no troço de Lagoa, em Fafe.

“Para nós, será mais um desafio a acrescentar aqueles que abraçámos nos últimos anos. A RTI tem registado um grande sucesso a nível internacional no trabalho desenvolvido com a Hankook e acreditamos que esta aproximação aos ralis nos vai manter nessa trajetória…”, refere René Quintaneiro, da Race Tyre International (RTI), empresa importadora dos pneus da Hankook Competição para o mercado português. De assinalar que está previsto em Portugal o lançamento de um programa da Hankook de apoio a jovens pilotos, gerido pela RTI.