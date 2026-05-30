Guilherme Meireles com 1º dia de Rali de Lisboa com dúvidas sobre ritmo e adaptação

Guilherme Meireles fez um balanço difícil e marcado pela incerteza no final do primeiro dia do Rali de Lisboa, admitindo surpresa pela distância para os pilotos da frente e assumindo que ainda procura compreender melhor o comportamento do carro neste contexto competitivo.

Sem esconder a frustração, o piloto explicou que a escassa quilometragem de testes e o desconhecimento da prova já faziam prever dificuldades, embora não esperasse um fosso tão acentuado.

Num rali que classificou como muito rápido, Guilherme Meireles deixou em aberto a necessidade de analisar o que pode já corrigir, tanto ao nível da condução como da exploração do potencial mecânico: “Foi muito difícil. Para ser sincero, estou ainda um bocado baralhado. Claro que não estava à espera, fizemos poucos quilómetros de teste e logicamente não estava à espera de estar no ritmo dos da frente, não era esse o objetivo, não conhecemos o rali, e tudo mais, mas não estava à espera de estar tão longe.

A sensação que fica é que podia ter andado muito mais, senti de imediato que havia zonas em que não vinhamos certamente aproveitar o máximo, mas também o feeling não estava lá, portanto temos que tentar perceber o que é que eu estava a fazer mal, face ao que o carro permite. Estamos a falar de um rali mesmo muito rápido, onde certamente velocidades de ponta, de 15, 20 km de diferença fazem muita diferença, mas na verdade neste momento não sei dar respostas…”

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