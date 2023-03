Guia do Rali Casinos do Algarve | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali do Algarve, evento que, já se sabe, não vai contar com a presença dos Campeões em título, Armindo Araújo e Luís Ramalho, ainda a recuperar do acidente de há duas semanas em Fafe.

A prova do Clube Automóvel do Algarve leva os concorrentes de novo a troços que já fizeram parte do Mundial de Ralis, juntamente com outros inéditos, pelo menos no passado recente. O Rali de Portugal a sul andou por várias zonas, todas elas com troços fantásticos, como por exemplo Tavira, Almodôvar, mas o Rali Casinos do Algarve vai usar as zonas de Silves/S. Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra para realizar oito troços da próxima prova do CPR.

A prova começa na Sexta-feira 31 de março com o Shakedown de Lagoa e a Super especial de Lagos, sendo no sábado, 1 de abril todos os restantes troços.

O troço de Silves realiza-se nas redondezas da Barragem do Funcho, ladeando a albufeira, ruma a norte vira a sul na serra para terminar já muito perto da estrada que liga São Marcos da Serra a S. Bartolomeu de Messines.

A especial de Perna Seca (3/5) utiliza a parte inicial do troço de Silves do Rali de Porrtugal de 2014, mas termina num zona diferente, sendo que a outra parte do troço de Silves do Rali de Portugal é utilizada na especial 6/8 de Messines. Este troço (6/8), Messines, usa quase todo o troço de Silves do Rali de Portugal de 2014, mas em sentido contrário, ou seja, o conhecido gancho em que se vê o viaduto da A2 (autoestrada Lisboa-Algarve) é feito num gancho à esquerda e depois subir até passar por baixo do viaduto com o troço a entrar depois numa zona que não fez parte do Rali de Portugal de 2014.

O troço 7/9 São Marcos utiliza boa parte do percurso do troço de Santana da Serra, do Rali de Portugal de 2014.

Horário

Sexta-feira 31 de março

Shakedown (Lagoa) 2.65 km 11:00

PEC1 Super Especial de Lagos 1.78 km 21:00

Serviço B – Fatacil – 30 min 21:40

Sábado 1 de abril

PEC2 Silves 1 14.37 km 09:00

PEC3 Perna Seca 1 12.11 km 09:35

PEC4 Silves 2 14.37 km 10:24

PEC5 Perna Seca 2 12.11 km 10:59

Serviço D – Fatacil – 30 min 13:09

PEC6 Messines 1 14.75 km 14:27

PEC7 São Marcos 1 11.57 km 15:05

PEC8 Messines 2 14.75 km 15:59

PEC9 São Marcos 2 11.57 km 16:37