Grande entrevista José Pedro Fontes: O futuro da Sports&You e a aposta do grupo Stellantis (Parte 2)

Na Parte 2 da entrevista exclusiva ao AutoSport, José Pedro Fontes aborda os segredos do sucesso da Sports & You, a confiança de um gigante como o grupo Stellantis, os desafios colocados pela pandemia mundial e as expectativas para o Campeonato de Portugal de Ralis em 2021.

Na parte 1 da entrevista, o versátil piloto portuense fala de uma carreira notável, com títulos em quase todos os campeonatos de Ralis e Velocidade por onde passou, da vontade de colocar a sua experiência ao serviço de jovens valores, como Pedro Antunes ou Jan Solans, dos desafios do futuro, e muito mais. (Parte 1)