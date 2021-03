Grande entrevista José Pedro Fontes: A ‘nova’ Sports&You, uma carreira ímpar e os desafios do futuro

Num exclusivo AutoSport, José Pedro Fontes abre as portas da Sports & You e das novas instalações state-of-the-art, que colocam a equipa portuguesa num patamar ainda mais elevado na Europa. O versátil piloto portuense fala de uma carreira notável, com títulos em quase todos os campeonatos de Ralis e Velocidade por onde passou, da vontade de colocar a sua experiência ao serviço de jovens valores, como Pedro Antunes ou Jan Solans, dos desafios do futuro, e muito mais. (Parte 1)