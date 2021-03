Grande entrevista Armindo Araújo: o WRC, a formação de jovens pilotos e os grandes sponsors (Parte2)

Na segunda parte da entrevista exclusiva ao AutoSport, Armindo Araújo fala da possibilidade de voltar ao Campeonato do Mundo de Ralis, da necessidade de formar jovens pilotos com a mentalidade certa, e o segredo para dar retorno a grandes empresas que investem no desporto automóvel.

O mais consagrado piloto português de ralis ‘abriu’ o livro ao AutoSport. Numa entrevista exclusiva, Armindo Araújo fala de quase tudo: o primeiro rali com um Renault Clio emprestado e com pneus com defeito, o sonho adiado de disputar o Dakar de moto, a motivação para continuar a ganhar aos 43 anos, o desafio lançado pela The Racing Factory, a responsabilidade de representar grandes marcas nacionais, as expectativas para o CPR em 2021, e muito mais. Veja a parte 1 da entrevista do jornalista Ricardo S. Araújo ao hexacampeão nacional e bicampeão do Mundo de Produção.