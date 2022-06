GP do Azerbaijão de Fórmula 1: que surpresas no top 10 da corrida? | AutoSport

Tendo em conta o que costuma suceder na corrida de Baku, em que sucedem normalmente muito incidentes, nesse contexto o top 10 está aberto a qualquer piloto da grelha, embora isso só seja possível para alguns se a corrida for ainda mais caótica do que habitualmente.

Falando somente das eventuais surpresas, os Alfa Romeo são favoritos ao top 10, mas apenas Valtteri Bottas, pois o novato Zhou Guanyu ainda não deve ter ‘cabedal’ para isso. A Haas tem ficado para trás recentemente, mas Kevin Magnussen foi sétimo em Baku com a equipa americana em 2017.

Os Alpine são outra equipa a seguir, com Esteban Ocon e Fernando Alonso a lutar por pontos, tendo este último marcado nas duas últimas corridas consecutivas, enquanto Ocon falhou o mesmo, no Mónaco, devido a uma penalização de cinco segundos.

Nem Pierre Gasly nem Yuki Tsunoda marcaram pontos no Mónaco, mas ambos esperam fazer melhor do que têm vindo a fazer.

Pontos nas últimas quatro corridas:

Mercedes – 96

Ferrari – 84

Red Bull – 62

Aston Martin/Racing Point/Force India – 51

McLaren – 32

AlphaTauri/Toro Rosso – 26

Williams – 19

Alpine/Renault – 18

Alfa Romeo/Sauber – 11

Haas – 6