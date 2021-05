GP de Portugal de F1: Mercedes favorita para a qualificação, mas Red Bull não está longe

Já ficou claro para toda a gente que neste momento a Mercedes e a Red Bull estão muito equilibradas e são os detalhes que estão a determinar quem se está a sair melhor. Basta ver que os dois primeiros do Mundial de Pilotos, Lewis Hamilton e Max Verstappen estão separados por um ponto. É verdade que o Mundial de Fórmula 1 já se decidiu por metade disso, mas há muito não tínhamos uma época em que a Mercedes era fortemente ‘contestada’ É esta!

É evidente que têm uma verdadeira luta em mãos este ano por parte da equipa da Red Bull Honda, que evoluiu tanto no departamento de chassis como no de motores.

O chefe de pista da Mercedes, Andrew Shovlin disse ontem que Valtteri Bottas pareceu “bastante confortável” com o W12 desde o início do dia, o que lhe permitiu “entrar em algumas experiências úteis de preparação”, mas não foi um dia tão tranquilo para Hamilton. “Lewis ‘lutou’ mais com a retaguarda, e apesar de ter liderado a folha de tempos, à tarde, temos algum trabalho a fazer para melhorar o equilíbrio do seu carro”, acrescentou Shovlin, que revelou também que a equipa encontrou alguns danos em ambos os carros no final do dia, que “terão custado algum desempenho e certamente explicarão alguns dos problemas de Lewis”. Com isso corrigido, poderíamos ter encontrado um pouco mais de ritmo”.

Os dados ‘dizem’ que numa volta única é grande o equilíbrio entre a Mercedes e a Red Bull, mas os números também sugerem que a Ferrari andou, nas palavras de Shovlin, “consistentemente em torno do nosso ritmo”. A longo prazo, Shovlin acredita que “todos parecem sobrepor-se bastante, por isso esperemos que seja um sinal de que estaremos numa corrida emocionante no domingo”.

Hamilton admitiu que a sua volta rápida no TL2 “não foi perfeita”, com os nossos dados de volta ideais – criados pela soma dos melhores mini-sectores de um piloto – sugerindo que ele deixou por alcançar uns espantosos 0,835s, um par de décimos a menos do que o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas. Quando corrigida, a volta ideal coloca os dois Mercedes no topo, com Bottas também na frente de Verstappen.

Tirando o melhor partido do carro nesta superfície complicada, que causou problemas no ano passado após o reasfaltamento, parece provável que se defina quem sairá em primeiro lugar no terceiro round da luta pelo título deste ano.

“A pista melhorou desde o ano passado, tem um pouco mais de aderência e isso é definitivamente um passo na direção certa”, disse Bottas. “Amanhã (sábado) vai ser importante conseguir aquecer os pneus da forma correta e isso vai fazer uma grande diferença. Vai estar equilibrado entre nós e a Red Bull e pode oscilar em qualquer lado. Quem encontrar mais tempo de volta de um dia para o outro, alcança a pole”.