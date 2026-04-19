Gonçalo Henriques: “Têm mesmo de contar connosco na luta”

Com Inês Veiga como navegadora, Gonçalo Henriques terminou o Rali Terras D’Aboboreira no oitavo lugar da geral – sétimo entre os concorrentes do CPR. Depois de problemas de transmissão no primeiro dia que o atrasaram imenso, foi recuperando posições no segundo dia, até que um “pião”, que podia ter terminado muito mal, acabou por terminar num ‘agridoce’ sétimo lugar.

Os indicadores dados no segundo dia de prova permitem encarar a época com otimismo. “Sobretudo no segundo dia confirmámos que têm mesmo de contar connosco na luta pelas vitórias e que o tetracampeonato está ao alcance do Team Hyundai Portugal. No primeiro dia, problemas impediram-nos de fazer os tempos que estavam ao nosso alcance, mas no sábado fomos competitivos e só lamento que não tenha conseguido evitar dois piões na segunda passagem por Marão e em Aboboreira 1”.

Para Gonçalo Henriques, o Rali Terras d’Aboboreira revelou-se “complicado”. O primeiro dia foi particularmente difícil devido a problemas na transmissão, que o afastaram da liderança. No entanto, a equipa conseguiu resolver os problemas e “atacar” no segundo dia. “Começámos bem, super rápidos, vencemos o primeiro troço para o Campeonato de Portugal.”

Contudo, um erro no segundo troço resultou num “meio-pião”, com perda de tempo significativa. “Da parte da tarde, no primeiro troço de Aboboreira 1, vínhamos naqueles 22 quilómetros em modo ‘flat out’. A cerca de um quilómetro do fim, outro erro meu, outro excesso de confiança, fez com que tivéssemos um pião bem mais aparatoso que podia ter corrido bastante mal, mas felizmente não passou de um susto.”

Apesar dos contratempos, a equipa terminou a prova com cautela, tentando recuperar o “feeling”. “Mas saímos contentes com o nosso ritmo, fomos bastante rápidos sempre que estava tudo bem e isso dá-nos alento para as restantes provas. Claro que gostávamos de ter estado nos lugares da frente já aqui em Amarante, mas os ralis são mesmo assim. Vamos para o próximo com mais garra e com mais ambição ainda.”

Questionado sobre as perspetivas para o campeonato, Henriques mostrou-se otimista: “Sim, temos boas impressões. Temos que limar algumas arestas. Também é difícil às vezes compreender o ritmo que temos de adotar quando não estamos na luta, porque será que vamos demasiado cautelosos? Será que vamos demasiado agressivos? Perdemos o fio à meada, a verdade é essa, e é difícil conseguir acompanhar. Por isso vamos tentar limar as arestas, aqueles piões tentar evitá-los e estar na máxima força já no Rali de Portugal. Vamos querer, sem dúvida, lutar pelos lugares da frente.”