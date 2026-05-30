Gonçalo Henriques perde terreno no fim, mas mantém-se na luta no Rali de Lisboa: “Este último troço…”

Gonçalo Henriques fez um balanço globalmente positivo do primeiro dia do Rali de Lisboa, apesar de reconhecer que o derradeiro troço lhe custou tempo importante na luta pelos lugares cimeiros. O piloto considerou que esse sector poderá ter favorecido carros com um comportamento de chassis diferente, mas sublinhou que continua perto da discussão e confiante na capacidade de evoluir para a segunda etapa.

Satisfeito com o ritmo demonstrado e com o desenho da prova, Henriques destacou ainda a rapidez dos troços e assumiu que, apesar da curta experiência, sente que já está a explorar o carro muito perto do limite.

AutoSport: Gonçalo, conta-me lá como é que foi o balanço deste dia para ti?

Gonçalo Henriques: “Acaba por ser positivo. Se calhar perdemos mais no último troço, um troço talvez que ‘pedia’ mais chassis, um chassis mais dócil talvez tivesse um melhor comportamento, penso que seja o caso dos Toyota.

Mas OK. Penso que viemos bem. Temos de trabalhar melhor este troço para amanhã.

Vou tentar perceber onde é que vamos ganhar, mas sinceramente eu tenho algumas dificuldades em perceber, mas mas claro que vamos melhorar o carro, sabemos que há um sítio aqui ou ali que podemos melhorar, e certamente há outros que também podemos fazer o mesmo.

Mas os outros troços foram todos muito bons, viemos muito bem, sempre com alguns sítios e com margem, sítios para melhorar um pouco mais. Estou contente com isso, claro. Este último troço ‘abanananou-me’ um bocadinho (ndr, PEC4 alenquer, onde perdeu 5.8s para Pedro Almeida, com a margem a passar de 0.4s para 6.2s) mas OK. Não estamos afastados da luta, mas não vai ser fácil.

AS: Pelo ritmo significa que estás a tirar tudo o que podes do carro?

GH: “Eu não digo que esteja a tirar tudo o que possa, mas certamente muito perto disso. E a experiência também ainda é curta, sabemos disso. Se calhar dá para tirar mais um bocado, mas venho a andar muito rápido.

AS: Os troços, tens gostado dos troços?

GH: Sim, os troços são muito giros, eu gosto dos troços aqui do Rally de Lisboa. Mafra é um bocadinho complicado com muita falta de grip. Eh, mas OK, é igual para todos. Eh, mas é sem dúvida eu trouxe mais difícil do rali e mais ‘manhoso’, digamos assim. De resto os troços todos muito bons, eu gosto bastante, são bastante rápidos também como eu gosto. É um rali que eu gosto e estou feliz por estar aqui.”

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