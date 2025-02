Gonçalo Henriques (Hyundai): “acreditar que somos capazes e trabalhar muito para evoluir”

“Temos bastante responsabilidade por estar estamos a representar uma marca campeã nacional. Mas penso que já trabalhávamos bem as coisas antes. Penso que agora temos de ser ainda um pouquinho mais profissionais, mas nós estamos preparados para esse desafio e acreditamos que vamos ser capazes de levar as coisas ainda a ir mais longe”.

Pelo Hyundai Junior Team vão correr este ano os pilotos Gonçalo Henrique e Hugo Lopes, com três provas do CPR cada um, ao volante da mais recente evolução do Hyundai i20 N Rally 2. Gonçalo Henriques disputará o Rali Casinos do Algarve, Rali Terras d’Aboboreira e o Rali Vidreiro. O Hugo Lopes irá disputar o Rali Serras de Fafe, Rali Castelo Branco e Rali da Água.

