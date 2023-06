Gonçalo Henriques evoluí para Rally4: “Temos de encontrar novos talentos”, diz a FPAK | AutoSport

O piloto do FPAK Júnior Team, Gonçalo Henriques que o ano passado venceu o programa promovido pela FPAK num KIA Picanto, está este ano a disputar o Campeonato de Portugal de Ralis Júnior aos comandos de um Rally5 apoiado pela FPAK.

No entanto, com o intuito de continuar a progredir na modalidade, decidiu dar mais um passo em frente, e investir na sua continuidade no campeonato na fase de asfalto, mas agora com um veículo Rally4.

A Direção da FPAK apoiou esta decisão e mantém o apoio que já tinha concedido no início do ano: “Decidimos apoiar esta decisão do Gonçalo Henriques porque entendemos que está preparado para dar este passo e que é importante na evolução da carreira.

Para a FPAK, o apoio financeiro será o mesmo, por isso, o nosso papel neste projeto é, para além de assegurar parte do investimento, é garantir que este apoio ajudará na promoção de jovens valores nos ralis. Temos de encontrar novos talentos e estamos convictos que o Gonçalo é um deles”, referiu Nuno Jorge, membro da Direção da FPAK.