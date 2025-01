Gonçalo Henriques é piloto Hyundai: “nunca pensei poder chegar aqui tão rápido”

Para Gonçalo Henriques: “é para mim um prazer enorme representar as cores do Team Hyundai Portugal FPAK e não podia estar mais feliz pelo surgimento desta oportunidade, naquele que pode ser um momento chave na minha carreira, e que representa o concretizar de um sonho. Estou muito focado e motivado para este novo desafio” começou por dizer o piloto, que tem tido uma ascensão meteórica nos ralis nacionais: “há dois anos e meio quando comecei o primeiro rali com o KIA Picanto nunca pensei que podia chegar aqui tão rápido, e passados dois anos e meio estar aqui e representar uma das maiores marcas, que aposta nos ralis, é um orgulho. É uma oportunidade muito boa para continuarmos nos ralis e uma das maiores da minha carreira”, disse o piloto de Vila Nova de Poiares, que sabe ter pela frente um grande desafio: “temos uma responsabilidade acrescida por estarmos a representar algo muito maior de nós. Mas temos de acreditar no processo e lutar para fazer cada vez melhor”, disse o piloto que vai disputar os ralis do Algarve, Aboboreira e Vidreiro sem ter para já previstos quaisquer outros ralis em 2025: “estou focado nestas três provas, e o futuro a Deus pertence. Penso que vamos testar o suficiente para estar competitivos quando chegarmos aos ralis, temos boas condições”.

A Hyundai e a FPAK anunciaram a criação do Hyundai Junior Team FPAK e Gonçalo Henriques/Inês Veiga são uma das duplas que vai competir em três provas do Campeonato de Portugal de Ralis, na categoria Rally 2.

