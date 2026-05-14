Gonçalo Henriques e Inês Veiga separam-se antes do Rali de Lisboa

Gonçalo Henriques e Inês Veiga deixaram de formar dupla no Team Hyundai Portugal, numa separação anunciada esta quinta-feira através das redes sociais de ambos, a duas semanas do Rali de Lisboa. Nem o piloto nem a navegadora tornaram públicas as razões que levaram ao fim da parceria, numa altura em que Henriques segue no terceiro lugar do campeonato e vem de uma prestação em destaque no Rali de Portugal, onde discutiu a vitória na prova. A ruptura surge em plena época e obriga agora o piloto a encontrar rapidamente um novo navegador, já com a próxima prova à porta. Até ao momento, não foi anunciado quem acompanhará Gonçalo Henriques no Rali de Lisboa.

Parceria termina após títulos e bons resultados

Na mensagem de despedida, Gonçalo Henriques sublinhou o percurso de sucesso construído ao lado de Inês Veiga. “Tem sido um percurso recheado de sucessos e de bons momentos. Juntos conseguimos um campeonato e uma Taça de Portugal nas duas rodas motrizes e resultados incríveis também nesta nossa caminhada no campeonato principal”, escreveu.

O piloto acrescentou que este é “momento de virar a página”, mas também “momento de agradecer” o “profissionalismo” e a “competência” da antiga companheira de equipa em todos os projectos partilhados. “Desejo-te os maiores sucessos do mundo, porque tu mereces. Obrigado, Inês”, concluiu.

Inês Veiga admite mágoa, mas promete seguir em frente

Do lado de Inês Veiga, a reação foi mais emocional, ainda que sem entrar em pormenores sobre a separação. “Não era a notícia que esperava dar neste momento, mas eu e o Gonçalo não continuaremos juntos na época de 2026”, começou por referir.

“Aceito e respeito as decisões alheias”

A navegadora disse aceitar a decisão, embora reconheça o impacto pessoal do desfecho. “Como em tudo na minha vida, aceito e respeito as decisões alheias, por muito que não entenda ou que isso me magoe de alguma forma”, escreveu.

Apesar disso, deixou uma mensagem de reconhecimento ao piloto: “Ao Gonçalo, desejo o melhor para a sua carreira desportiva. Ficam na memória todos os bons resultados, pódios e campeonatos conquistados em conjunto.” A fechar, Inês Veiga garantiu estar pronta para o que se segue: “A vida segue, de cabeça erguida e sorriso no rosto, pronta para novos desafios. O próximo rali está já aí.”