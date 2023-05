Gonçalo Henriques: de 7º para 2º em 5 PEC no Rali de Portugal | AutoSport

Gonçalo Henriques e Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) foram segundos no CPR 2RM no Rali de Portugal depois de uma prova de recuperação. O jovem piloto de Vila Nova de Poiares apresentava-se com justas pretensões a disputar os lugares da frente no CPR 2RM, mas as coisas começaram mal e terminaram bem: “Entramos com cautela, pois não conhecíamos o carro e aproveitamos a primeira ronda para ganhar confiança. Sabíamos que iria ser um rali muito longo e com troços duros e extensos, que exigiam muito foco e muita capacidade para escolher um andamento rápido, mas que poupasse o carro. Na primeira passagem por Vieira do Minho acabamos por ser um pouco lentos. Depois, em Amarante, correu mesmo mal. Tivemos um furo, fruto da dureza do piso e perdemos muito tempo a trocar a roda. A partir daí, fomos atacando até ao fim do dia, para recuperar posições”.

O resumo feito por Gonçalo Henriques é uma perfeita súmula da sua prova. 4º da geral do CPR2RM à saída de Vieira do Minho 1, o “jovem lobo” caiu para a 7ª posição após Amarante 1, mas não baixou os braços.

Atacou logo em Felgueiras 1, subindo para 6º da geral e, na secção decisiva da tarde, o seu festival de condução continuou. 3 tempos magníficos na segunda ronda pelas três especiais, incluindo a melhor marca em Felgueiras 2, guindaram Gonçalo Henriques ao 2º lugar, arribando à Super Especial de Lousada já nessa posição e com um avanço substancial sobre os perseguidores, podendo assim optar por abordar os 3,8 quilómetros do traçado com calma, rumando depois à Exponor para celebrar mais um fantástico pódio nesta sua época de estreia no Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes.

O feito deixou o piloto “muito feliz. Foi uma prova dura, mas muito importante para a nossa evolução. Ficou demonstrado que temos ritmo para andar entre os da frente, como provou o melhor tempo que fiz, empatado com o Ernesto Cunha, na Power Stage. Este segundo lugar motiva-nos ainda mais para a fase de asfalto e, mesmo sendo a nossa primeira temporada no campeonato, vamos dar tudo poder continuar a obter bons resultados”.

Gonçalo Henriques destacou ainda a “enorme importância que tiveram, uma vez mais, os pneus Kumho. Utilizamos um composto novo e a sua eficácia perante uma prova tão dura foi total. Os Kumho foram, uma vez mais um aliado preciso para obtermos mais um resultado de topo e tem sido para mim motivo de grande orgulho contar com a confiança da marca e da ASR Tyres”.