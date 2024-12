Gonçalo Henriques avalia entre Rally2 no CPR ou 2RM em competições internacionais

Caso o Rally2 não seja possível, Henriques descartou permanecer com um 2RM no CPR. “Essa hipótese está praticamente afastada. Se não avançarmos para um Rally2, apostaremos nas 2RM, mas em competições como uma Copa Ibérica ou o Campeonato da Europa.”

Quanto à próxima época, Gonçalo Henriques confirmou que ainda considera a possibilidade de guiar um Rally2. “Estamos à espera de respostas para viabilizar um projeto dessa envergadura. Esse passo é sempre difícil, especialmente pelo orçamento necessário. Precisamos avançar com os pés no chão para garantir continuidade no desporto.”

No passado fim de semana, acompanhado de Inês Veiga, Henriques venceu o Águeda Rali Travocar com um Peugeot 208 Rally4. Apesar disso, o piloto destacou que essa participação não foi um ensaio para a próxima temporada, mas uma oportunidade para experimentar outro carro e avaliar a sua competitividade. “O Renault Clio e o Peugeot 208 são muito diferentes, mas ambos excelentes. O Peugeot, por exemplo, parece permitir uma adaptação mais fácil por ser um pouco mais agressivo”, comentou.

O bicampeão português de ralis 2RM, Gonçalo Henriques, ainda não definiu o seu programa para 2025. Entre as possibilidades estão a estreia em um Rally2 ou a continuidade nas 2RM, mas desta vez em competições ibéricas ou no Europeu (ERC).

