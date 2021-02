GMK e AutoSport fazem parceria

A GMK, produtora de vídeo que detém, a partir de 2021 os direitos de TV dos Campeonatos de Portugal de Ralis, Todo-o-Terreno e Karting, formalizou uma parceria com o AutoSport, que assumirá a responsabilidade editorial de todos os conteúdos produzidos, assim como a promoção destas modalidades.

Manuel Agrellos, o responsável da GMK explicou: “Quando a GMK e a FPAK acordaram na cedência dos direitos de transmissão dos campeonatos, desde logo se tornou óbvio que, sendo nós especialistas em audiovisual, precisávamos de um parceiro especializado na componente editorial do desporto automóvel.

O AutoSport foi a escolha óbvia, são 43 anos a acompanhar o desporto automóvel, e com uma área digital muito desenvolvida, uma marca cheia de passado, mas totalmente virada para o futuro, foi a parceria perfeita. A receptividade deste desafio por parte do Pedro Corrêa Mendes, em nome do AutoSport foi imediata. Acreditamos desde o momento zero, que irá ser uma parceria vencedora, e que podemos de facto, fazer diferente”.

Pedro Corrêa Mendes, responsável pelo AutoSport acrescenta: “Vamos fazer crescer a nossa equipa editorial para podermos assumir este novo e exigente desafio. Podemos assegurar total competência e conhecimento profundo de cada disciplina, temos connosco os melhores profissionais e vamos dessa forma poder continuar a desempenhar a nossa missão de acompanhar e desenvolver o desporto automóvel em Portugal. Sentimo-nos muito honrados com o convite e desafio formulado pela GMK. Estamos convictos que esta parceria permitirá darmos um importante passo em frente, na promoção destas modalidades de que tanto gostamos. Brevemente o Autosport divulgará a composição da sua nova equipa editorial/vídeo.”