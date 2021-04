Gil Antunes presente no Rali Vieira do Minho: “rodar e acumular quilómetros”

Gil Antunes está de regresso às lides competitivas com a presença no Rali Vieira do Minho, ronda de abertura do Campeonato Norte de Ralis, que tem lugar já no próximo fim de semana, dias 17 e 18 de abril.

Uma participação que deixa o piloto muito satisfeito, após uma temporada de 2020 bastante atípica para o desporto automóvel: “No último ano fizemos apenas um rali em pisos de terra, por isso o desejo de voltar à competição é enorme e sinto que estou quase a fazer uma segunda estreia do nosso projeto com o Dacia Sandero”, brincou o piloto.

A presença na prova nortenha é assim o primeiro ‘teste oficial’ da época depois de um curto contacto com o carro – cerca de 60 quilómetros – antes do evento: “O objetivo é rodar e acumular quilómetros, para voltar a ganhar ritmo competitivo. Será uma prova bastante interessante, dado o leque de inscritos de nota com quem será um prazer medir forças.”

A seu lado estará novamente Diogo Correia, “a escolha natural. É uma pessoa de quem gosto muito e um companheiro de equipa com quem tenho grande empatia”. Já a assistência e preparação do Dacia Sandero Rally2 Kit está a cargo da Domingos Sport, “uma estrutura com cartas dadas no desporto automóvel e com quem é muito bom trabalhar”.

Mas as novidades não se ficam por aqui, pois será também no próximo sábado, dia 17, às 17h00, que Gil Antunes irá revelar as suas novas cores e apresentar o seu projeto para a temporada de 2021. Um evento transmitido em direto via Instagram – @gilantunescomp – que terá lugar no Parque de Assistência do Rali Vieira do Minho e para o qual o piloto convida todos os órgãos de Comunicação Social a estarem presentes: “Vamos fazer uma pequena apresentação, respeitando e garantindo o cumprimento de todas as normas de segurança, para dar a conhecer os nossos planos e objetivos para esta época e, claro, será um grande prazer receber-vos, bem como poder proporcionar ao público o acompanhamento de todo o evento de forma online. Vemo-nos lá!”