Gil Antunes: “Este carro dá-nos sensações fantásticas” (vídeo)

Gil Antunes testou o seu Dacia Sandero R4 pela primeira vez em pisos de asfalto como preparação para o Rali de Castelo Branco e gostou. Veja o vídeo, leia e ouça o que o piloto tem a dizer sobre a sua nova máquina: “Não podia estar mais contente! O nosso primeiro teste em asfalto com o Dacia Sandero R4 correu muito bem , andámos sempre a um ritmo bastante rápido e a nossa confiança no carro não podia estar melhor. Houve muitas pessoas a deslocarem-se para nos ir ver testar, fico contente que tenham cumprido as recomendações da DGS e fico muito grato por todo o apoio!”