Gil Antunes apresentou projeto desportivo: “dar o melhor em cada prova”

Gil Antunes apresentou o seu programa desportivo para a nova época, num evento transmitido em direto via Instagram – @gilantunescomp – e realizado em vésperas de se apresentar ao cronómetro no Rali Vieira do Minho, que vai para a estrada já amanhã, domingo, 18 de abril.

Uma temporada em que o Dacia Sandero Rally2 Kit é a estrela maior: “Estamos muito motivados para dar início às corridas com o nosso carro, o único Dacia R4 que existe a competir a nível mundial, o que nos deixa muito orgulhosos pela continuação da aposta e confiança da marca no nosso trabalho”, começou por afirmar o piloto.

Uma época desenhada com um completo programa de nove eventos, que inclui a presença em seis provas do Campeonato Portugal de Ralis – exceção feita ao Vodafone Rally de Portugal e ao Rali Vinho da Madeira – e a participação no Rali das Camélias e no Rally de Lisboa, provas que, à semelhança do Rali Vieira do Minho, são encaradas como importantes testes para acumular quilómetros e rodar em ritmo de competição, bem como desenvolver o modelo.

“O nosso objetivo é dar o melhor em cada prova, tentando chegar, de preferência, perto do top cinco, mas com a consciência de que o nosso carro não é um R5. Por essa razão, vai ser curioso ao longo do ano lutar por posições que de forma ‘natural’ não seriam as nossas e perceber onde nos podemos vir a inserir”, comentou Gil Antunes.

Um projeto desportivo que vai muito para além dos ralis e que apresenta uma forte componente de ação social, através de uma parceria com a Fundação do Gil, iniciada há dois anos, em que o piloto garante o abastecimento semanal de frutas e legumes à fundação. “Fazemos cerca de 1000 quilómetros cronometrados por época e contribuímos simbolicamente com 3,00€ por quilómetro disputado. No final, o valor de 3000€ é precisamente o que a fundação gasta anualmente com esses alimentos. Para a nossa equipa, é muito importante associarmos as vertentes desportiva e social e poder ajudar da forma que está ao nosso alcance. São pequenos contributos que podem fazer a diferença.”

Com a temporada ao cronómetro a arrancar já amanhã, Gil Antunes deixa ainda“uma palavra especial de agradecimento a todos os parceiros que nos acompanham, pois o seu apoio é essencial para a materialização do nosso projeto. Muito obrigado a todos”.