Gil Antunes: 15 anos de carreira, vai disputar os ralis de Lisboa e das Camélias

Gil Antunes cumpre precisamente hoje 15 anos de competição. E o Opel Astra GSI 16v com que disputou o Rali dos Carreiros de 2006, prova do Regional de Alenquer, ainda lá está na garagem: “Hoje assinalo 15 anos de carreira enquanto piloto profissional. Um percurso trilhado com muita entrega, empenho e trabalho, e só possível graças ao apoio incondicional da minha família e amigos, bem como a todos os patrocinadores que ao longo dos anos confiaram o seu apoio aos vários projetos que abracei, sempre com total dedicação.

Uma década e meia que sinto que passou ‘a fundo’, com os títulos – com destaque para a conquista do Campeonato Portugal de Ralis 2WD em 2019 – a juntarem-se a muitos carros, ralis e quilómetros nos mais variados palcos. Momentos vividos com um significado difícil de traduzir por palavras. Muito obrigado a todos os que têm contribuído para tornar este caminho possível. Os próximos 15 começam hoje a contar”, escreveu Gil Antunes nas suas redes sociais.

Em palavras ao AutoSport, revelou que vai correr novamente no CPR, com o seu Dacia Sandero R4, não devendo disputar o Rali de Portugal (ainda não está decidido) mantendo-se também a dúvida se vai à Madeira. Por outro lado, tem previsto realizar o Rali de Lisboa e das Camélias. Mais uma boa aquisição para as provas ‘alfacinhas’ e ‘saloia’…