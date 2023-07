Giandomenico Basso no Rali Vinho da Madeira | AutoSport

Giandomenico Basso está de regresso ao Rali Vinho da Madeira, uma das suas provas preferidas, e que já venceu por quatro vezes (2006, 2007, 2009, 2013). O piloto italiano estará no Funchal aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo da equipa Delta Rally, escuderia também com grande experiência no arquipélago.

Giandomenico Basso conta 49 anos de idade, depois de começar no karting em 1981, foi para os ralis em 1994 com um Opel Astra GSi 16 V. No ano seguinte passou a usar um Fiat e representou a marca até 2011, pelo meio, fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis no Rallye Sanremo em 1998, com um Fiat Seicento.

Em 2001 e 2002 competiu nas rondas do WRC no Campeonato do Mundo de Ralis Júnior com um Fiat Punto S1600, terminando em quinto lugar em 2001 e em quarto em 2002. Em 2006, Basso venceu o Intercontinental Rally Challenge inaugural e o Campeonato Europeu de Ralis num Fiat Grande Punto S2000 para a Abarth.

Em 2007, venceu o Campeonato Italiano de Ralis. Em 2009, venceu novamente o Campeonato Europeu de Ralis, conduzindo um Abarth Grande Punto S2000.

Também defendeu oficialmente as cores da Proton. Do seu palmarés constam quatro títulos italianos e dois europeus da modalidade e ainda duas vitórias no TER e uma no Intercontinental Rally Challenge.

Basso é atualmente navegado por Mitia Dotta.