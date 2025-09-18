Francisco Fontes e o Rali da Água: “Continuar a aprender!”

Escassos 15 dias depois de ter participado na primeira prova da sua carreira, Francisco Fontes estreia-se no Campeonato de Portugal de Ralis. Aos comandos do novo Lancia Ypsilon HF Racing Rally6, o jovem piloto vai estar à partida do Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves-Verín 2025, que vai para a estrada nos próximos dias 19 e 20 de setembro. O objetivo é claro: continuar a aprendizagem.

Aos 18 anos, o mais novo membro da família Fontes vai (também) ter a responsabilidade do regresso da icónica marca Lancia ao Campeonato de Portugal de Ralis. Mas enquanto o pai, José Pedro Fontes, vai lutar pelos lugares cimeiros da edição 2025 do Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, o jovem estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) vai participar enquadrado na “FPAK Júnior Team Ralis” (uma competição promovida pela entidade federativa que visa lançar novos talentos para os ralis) e só com um objetivo em mente:

“Continuar a aprender!”

Francisco Fontes admite: “Honestamente, acho que não devo preocupar-me com os outros pilotos que vão correr em carros da mesma categoria, embora eu saiba que é importante ter referências e ver onde posso chegar. Mas a ideia passa por somar o máximo possível de quilómetros e terminar o rali. Isso é o mais importante!”

Em relação ao Rali da Água – Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, o piloto apoiado pela Sports & You sublinha: “Acho que este vai ser mais duro do que o que disputei, há 15 dias, na região de Viseu, por ser mais extenso e tudo o mais. Mas como vai ser realizado com piso seco, vai ser bom para mim, pois fiz muito poucos quilómetros à chuva com o carro”. Por último, Francisco Fontes faz questão de destacar a importância que os navegadores Carlos Magalhães e Marco Macedo tiveram nesta fase inicial da sua carreira: “Um agradecimento muito especial pelo que me ensinaram e pela paciência que tiveram comigo. Agora é tempo de dar as boas-vindas ao Hugo Magalhães, com quem vou fazer este rali.”

A região transfronteiriça de Chaves e Verín (Galiza) vai ser o palco da edição de 2025 do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín. A prova que tem a cidade de Chaves como centro nevrálgico, arranca na tarde da próxima sexta-feira, com a disputa de três provas especiais de classificação (33,67 km). No sábado, vão realizar-se mais seis classificativas (80,22 km) ao cronómetro, com a cerimónia de pódio prevista para as 17h30.