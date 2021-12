FPAK publicou calendários dos ralis 2022 | AutoSport

Já são conhecidos os Calendários 2022 dos Ralis, com a FPAK a alertar para o facto do término tardio dos campeonatos de 2021 ter levado a que “esta publicação fosse feita mais tarde do que gostaríamos. Desta forma, continua em vigor a regulamentação desportiva de 2021 assim como as PGAK de 2021 até que a FIA publique as alterações do Código Desportivo Internacional para 2022”, lê-se na comunicação da FPAK.

É um facto, a que se junta também o Conselho Mundial de FIA realizado em dezembro ter determinado o calendário do ERC, que como se sabe este ano tem duas provas e Portugal, tendo sido necessário esperar pelo ajuste de datas, até porque chegou a estar previsto o Azores Rallye realizar-se em primeiro lugar, o que acabou por não suceder com o ERC e o CPR a arrancarem em Fafe. Aqui fica o calendário do CPR e o link para os restantes. Mais tarde analisaremos caso a caso.

Data: Prova:

11 e 12 março Rally Serras de Fafe e Felgueiras

25 e 26 março Azores Rallye

15 e 16 abril Rali Terras D’Aboboreira

19 a 21 maio Vodafone Rally de Portugal

10 e 11 junho Rali de Castelo Branco

4 a 6 agosto Rali Vinho da Madeira

9 e 10 setembro Rali da Água – CIM Alto Tâmega

7 e 8 outubro Rali Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

