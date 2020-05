Calendário do CPR só para a semana

Surgiu hoje a informação que a FPAK teria publicado o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis 2020, e efetivamente está no site da FPAK esse mesmo calendário, mas ao contrário do que se pensava, esse calendário não é definitivo, e só o será quando a FPAK emanar um comunicado oficial a confirmá-lo. Está tudo à espera das decisões da FIA e só depois disso será possível avançar com o Plano A ou Plano B, conforme estiver direcionada a posição da FIA. Até lá tudo é especulação.

O que está no site, é o seguinte, mas como já referimos NÂO é um calendário confirmado.

3/5 Julho Rali de Castelo Branco

6/8 Agosto Rali Vinho da Madeira

4/6 Setembro Rali Alto Tâmega

19/20 Setembro Azores Rallye

9/10 Outubro Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande

13/15 Novembro Rallye Casinos do Algarve