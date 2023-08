FPAK: Mário Castro recebe Cartão Branco por gesto no Rali da Madeira | AutoSport

Mário Castro teve um bonito gesto no Rali Vinho Madeira, que não passou despercebido à FPAK. O piloto prestou homenagem à criança foi atropelada no ano passado.

O Cartão Branco visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva. O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK. Desta vez foi atribuído a Mário Castro, pela homenagem feita no Rali Vinho Madeira

Na publicação da FPAK pode ler-se o seguinte:

“Esta distinção prende-se com a atitude simbólica de largar uma flor no decorrer da prova, no local onde, o ano passado, uma criança foi atropelada. Uma singela homenagem à pequena Yasmin.”