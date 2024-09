FPAK Júnior Team, Rali da Água: Francisco Custódio venceu, Ricardo Rocha lidera competição

Francisco Custódio venceu o FPAK Júnior Team no Rali da Água, Ricardo Rocha lidera competição, a FPAK procura ‘substituta’ para o Rali de Viana do Castelo

Após a terceira de quatro provas do FPAK Júnior Team, Ricardo Rocha/Gonçalo Palmeira lideram a competição com 73 pontos, fruto de um segundo lugar em Castelo Branco e um triunfo em Vouzela/Viseu. Francisco Custódio/Paulo Marques são segundos com 62 pontos, depois de terem ido ao pódio em Castelo Branco e triunfado agora no Rali da Água.

Afonso Costa/Frederico Meireles são terceiros com 51 pontos depois de vencerem em Castelo Branco e terem sido segundos na prova deste fim de semana, o Rali da Água.

Eduardo Santos/José Marques são quartos com 48 pontos fruto de dois pódios, seguindo-se Tiago Santos/Inês Braga com 34 pontos, com um 2º lugar em Vouzela/Viseu, e por fim Pedro Silva/Alberto Silva com 31 pontos.

Estava prevista mais duas provas, o Rali Vidreiro e Rali de Viana do Castelo, mas esta última foi cancelada, não se sabendo para já se será substituída embora a FPAK já nos tenha dito que está a ser procurada uma solução..

No Rali da Água, venceu Francisco Custódio, depois de Ricardo Rocha ir para a frente na fase inicial do rali, criando uma margem de 3.0s para Francisco Custódio, que alargou fortemente no segundo troço, colocando a diferença para Custódio em 34.4s. Contudo, o líder teve problemas, penalizou e caiu para a sexta posição, a 1m47.5s da frente. No final do 1º dia, Francisco custódio liderava com 8.3s de avanço para Eduardo Santos.

No sábado, com Ricardo Rocha a voltar a vencer troços, começando a sua recuperação, Custódio alargou a margem para 14.7s, colocando-a em 26.9s na PEC5, Verin, com a manhã a terminar com tudo na mesma devido à interrupção da PEC6.

De tarde, com Ricardo Rocha a manter-se vitorioso em troços, subindo para o 4º lugar, a margem entre os dois primeiros subia para 28.1s, para 49.2s na PEC8 e finalmente para 1m19.4s no final, com Ricardo Rocha a ter novo azar e a cair uma posição, para quinto.

Muitos altos e baixos para o plantel com três pilotos diferentes a vencerem as três provas, cinco já foram ao pódio e quatro deles obtiverem dois pódios. Está a nascer nova ‘fornada’ de uma competição que em boa hora a FPAK se lembrou de colocar de pé.

Classificação FPAK Júnior Team

1º, Francisco Custódio/Paulo Marques, 1.10.25,0

2º, Afonso Costa/Frederico Meireles, a 1.19.4

3º, Eduardo Santos/José Marques, a 1.25.0

4º, Pedro Silva/Alberto Silva, a 2.09.2

5º, Ricardo Rocha/Gonçalo Palmeira, a 2.34.8

6º, Tiago Santos/Inês Braga, a 2.58.6