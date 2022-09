FPAK Júnior Team: Mariana Machado e Sports & You dão o primeiro passo no Rali da Água | AutoSport

Depois de uma ‘falsa partida’ no Rali de Castelo Branco, devido a um acidente nos testes, a dupla da Sports & You, Mariana Machado e Pedro Dias da Silva, vai finalmente estrear-se no FPAK Júnior Team, esta sexta-feira e sábado próximos, ao alinhar no Rali da Água CIM Alto Tâmega.

“Estou com pensamento positivo e confiante de que vamos concluir este rali”, adianta a jovem piloto de 17 anos, primeira mulher em Portugal a sagrar-se campeã nacional de karting (2015, juvenis), depois de terminar, esta quarta-feira, uma sessão de testes com o KIA Picanto GT para preparar o rali do próximo fim de semana.

“O teste correu bem e deu para perceber melhor o comportamento do carro”, acrescentou, em síntese, Mariana Machado, cuja transição do karting para os ralis, ao aceitar o convite da Sports & You para representá-la no FPAK Júnior Team – projeto da Federação que visa captar jovens pilotos para os ralis –, não tem sido isenta de dificuldades naturais.

No arranque da temporada, um despiste nos testes prévios do Rali de Castelo Branco esteve na origem da falta de comparência nesta prova e volvidas três semanas o adiamento, já depois de disputada a super especial de abertura, do Rali de Viana do Castelo, devido ao elevado risco de incêndios, adiou o primeiro passo da dupla da Sports & You nas classificativas dos ralis integrados no calendário do FPAK Júnior Team.

“O que tem sido mais complicado para mim é a adaptação à caixa de velocidades, que no karting eu não utilizava, pois era só acelerar e travar, e ainda ao facto de ter que entender as notas de andamento lidas pelo navegador.

No karting, eu sabia de cor e salteadas todas as curvas de cada circuito… Agora, nos ralis, há todo um processo novo para assimilar que requer algum tempo e, acima de tudo, muitos quilómetros. Portanto, o nosso grande objetivo neste Rali da Água é terminar todas as classificativas para acumular o máximo de aprendizagem”, confessou a jovem piloto de Vila Verde (Braga).

O Rali da Água CIM Alto Tâmega, que será a segunda prova da temporada para as seis equipas dos KIA Picanto GT participantes no FPAK Júnior Team, tem início na tarde de sexta-feira (2 setembro), com três classificativas (30,71 km), prosseguindo no sábado com mais seis classificativas (78,42 km), todas em pisos de asfalto.