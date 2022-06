FPAK Júnior Team: Adiada a estreia da dupla da Sports & You | AutoSport

A dupla da Sports & You no FPAK Júnior Team, Mariana Machado/Pedro Dias da Silva, estará ausente do Rali de Castelo Branco (11/12 junho) devido aos danos sofridos no KIA Picanto GT resultantes de um acidente ocorrido na sessão de testes realizada na terça-feira.

“Infelizmente, já não havia tempo útil para colocar o carro a 100 por cento para esta primeira prova, de modo a proporcionar à Mariana e ao Pedro todas as condições que consideramos indispensáveis para a sua estreia nos ralis, pelo que decidimos adiá-la”, justificou José Pedro Fontes, um dos responsáveis da Sports & You.

Deste modo, Maria Machado, a piloto de 17 anos oriunda do karting, disciplina em que se sagrou campeã nacional na época de 2015, disputará a sua primeira competição de estrada em 8 e 9 de julho próximo, no Rali de Viana do Castelo, prova integrada no calendário desta iniciativa promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting destinada a atrair para os ralis jovens com idade até 23 anos