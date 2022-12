FPAK esclarece possível regresso do Azores Rallye em 2024: “tem que ser também candidata ao CPR” | AutoSport

Recentemente, ficou a saber-se que apesar do Azores Rallye ter perdido o seu lugar no Europeu de Ralis e no Campeonato de Portugal de Ralis deste ano, a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) e o Grupo Desportivo Comercial conversaram no sentido da prova poder regressar ao CPR em 2024.

Na altura, o presidente da FPAK, Ni Amorim, disse que “O Azores Rallye é uma prova de referência a nível nacional e internacional, não só pelas características competitivas como organizativas, pelo que é importante dar-lhe o devido destaque e proporcionar aos pilotos do CPR, a maior diversidade em termos de competição. No entanto, para que seja uma realidade é preciso que as condições apresentadas em termos mediáticos e de apoio aos pilotos se concretizem. Acredito que o GDC vai trabalhar para que tudo esteja em conformidade de forma a que o Azores Rallye regresse ao patamar que merece e no qual se destacou nos últimos anos”.

Estas palavras suscitaram alguma apreensão e dúvidas, pelo que contactámos a FPAK no sentido de nos esclarecer o seu contexto e se bastaria aos Açores cumpri-las para voltar ao CPR, mas o Presidente da FPAK, Ni Amorim, confirma que “se a RTP Açores produzir uma cobertura da prova nos moldes propostos, aí fica certamente cumprido o pressuposto do retorno mediático, e se a isso se juntarem os apoios que é habitual os Açores concederem aos pilotos e equipas continentais essas duas situações estão asseguradas, mas quero acrescentar que existem questões regulamentares que têm de ser cumpridas, ou seja, primeiro a prova deve ser candidata e em função da classificação obtida, pode ou não ser integrada, ou seja, o artigo 21 das PGAK, que obriga que uma qualquer prova só pode entrar no calendário do CPR em 2024 se for candidata a essa competição em 2023, e aliás, devo reforçar que isso consta da correspondência trocada entre a FPAK e o GDC”, disse Ni Amorim ao AutoSport, deixando claro que os dois pontos que referiu não se sobrepõem aos regulamentos da FPAK.