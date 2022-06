FPAK: Cartão Branco para Armindo Araújo, Francisco Barreto e Carlos Silva | AutoSport

A Direção da FPAK entendeu distinguir com o ‘Cartão Branco’, três pilotos nacionais pelas suas condutas desportivas e de ‘fair-play em provas recentes: Armindo Araújo, Francisco Barreto e Carlos Silva

Recorde-se que o Cartão Branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas pelos intervenientes na atividade desportiva. O Cartão Branco resulta de uma parceria entre o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto (Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ) e a FPAK.

A distinção a Armindo Araújo prende-se com a sua conduta nas vitórias e nas ‘derrotas’ que deve ser enaltecida sobretudo pelo que assistimos recentemente quer no Rali Terras D’Aboboreira quer no Vodafone Rally de Portugal, em que a primeira coisa que fez foi parabenizar, respetivamente, Miguel Correia e Ricardo Teodósio, concorrentes diretos no CPR, pelas suas vitórias: “Esta é a minha forma de estar no desporto automóvel e espero ser um exemplo, sobretudo para os mais jovens desportistas. Sinto-me muito honrado com a distinção”, escreveu Armindo Araújo nas suas redes sociais.

Já Francisco Barreto e Carlos Silva tiveram um papel preponderante na assistência a Nuno Madeira e Filipe Serra, acidentados na Baja de Loulé. Foram os primeiros a chegar ao local, e o seu foco foi apenas e exclusivamente manter os seus colegas o mais confortáveis possível tendo em conta que estes sofriam, soube-se depois, com vértebras fraturadas resultantes do embate.

São exemplos, para já, mas felizmente nos desportos motorizados lusos encontraram-se muitas situações passíveis de cartão branco. E nem é preciso ir ao VAR…