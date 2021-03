FPAK: Arranque dos ‘motores’ depende do plano de desconfinamento do Governo

O Plano de desconfinamento que está previsto o Governo aplicar, tem várias velocidades e não tem datas. É o que escreve hoje o jornal Expresso, revelando ainda que uma equipa de peritos entregou ao Governo um esboço para um plano muito diferente do que foi implementado em maio de 2020. Será, segundo o Expresso, apresentado na reunião do Infarmed, na próxima segunda-feira.

Pelos vistos, serão apenas critérios de saúde pública que irão determinar a forma como o desconfinamento será feito, sendo que haverá dois níveis, um a nível nacional e outro a nível local. O Primeiro-Ministro, António Costa já tinha garantido que o desconfinamento será “gradual, progressivo, diferenciado em função de tipos de atividade, porventura diferenciado em função de localizações, sempre associados a critérios objetivos” e quanto aos ‘motores, Ni Amorim, Presidente da FPAK, só tem dúvidas quanto ao que vai ser possível fazer relativamente às provas de estrada: “Há provas que estavam previstas para março que foram re-calendarizadas, esperemos poder retomar o desporto em abril, mas como é lógico vai depender do plano de desconfinamento que irá ser apresentado pelo Governo, no que toca ao desporto.

Preocupam-me mais as provas de estrada, são mais difíceis de organizar do que os circuitos, com o Plano de Contingência, com testes Covid, com máscaras, distanciamento social, etc, sem público são sempre mais fáceis de montar. Vamos aguardar pelo que vai dizer o Governo em relação ao desporto”, disse.

Isto significa que as provas de circuito, com a aplicação do respetivo Plano de Contingência, deverão avançar sem quaisquer problemas. Quanto às provas de estrada, há que esperar para ver as condições em que podem avançar…