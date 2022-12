FPAK, Ni Amorim: “No CPR, vai haver o ‘Rali único’, onde corre toda a gente, e depois três provas FIA” | AutoSport

O formato dos ralis em Portugal vai ser revisto, agora com ralis únicos, como já foi noticiado no passado. Uma alteração importante que se espera que possa beneficiar e melhorar as provas e agradar a todos os envolvidos, acredita Ni Amorim, Presidente da FPAK: “O Nuno Jorge teve um papel muito ativo nesta área. Foram reuniões muito desgastantes. Há uma associação de clubes que organizam ralis em Portugal, que se chama ACOR [Associação dos Clubes Organizadores de Ralis], que estava praticamente sem atividade e foi reativada, entraram novos membros para essa associação e, portanto, fizemos reuniões com a ACOR, com outras associações, quer com o núcleo de pilotos, o NPC, que com a APPA [Associação Portuguesa De Pilotos Automóvel], que com a APPR [Associação Portuguesa De Pilotos De Ralis].

Fizemos reuniões com todos para ouvir as mais diversas opiniões. Foram muitas, possivelmente demasiadas, não seriam precisas tantas para chegar a uma conclusão, no entanto, como disse na minha campanha eleitoral, ia voltar a existir comissões e grupos de trabalho nas modalidades, e é o que está a acontecer. São muito úteis, porque surgem ideias que dão um contributo às modalidades.

No caso dos ralis, é evidente que havia muita contestação por causa dos Promo. Neste momento, o que vai ser feito já é público.

No Campeonato de Portugal de Ralis serão oito provas, quatro em terra, quatro em asfalto e em cinco provas vai haver o chamado ‘Rali Único’, onde corre toda a gente, e depois três provas FIA.

E aí não há o ‘Rali Único’ porque também há massa crítica para que não haja tanta gente, já são Europeus, provas FIA que trazem pilotos, mais os do CPR e podem conviver como deve ser.

Foi tudo muito debatido, até como digo, acho que vão existir condições para que haja um bom campeonato de ralis. No entanto, estamos a elaborar um caderno de encargos, que conto que fique pronto no decorrer deste mês. Como sabem publicamos tudo com muita antecedência porque este é um ano normal e nos últimos dois com a Covid, houve muitas dificuldades e fomos muito criticados por não publicarmos as regulamentações a tempo e horas, mas a justificação foi essa mesma.

Uma vez que os regulamentos são do conhecimento geral, toda a gente sabe com o que contar na estrutura de ralis para 2023, agora estamos a montar um cadernos de encargos que terá de ser cumprido por todos os clubes que se queiram candidatar a fazer provas do Campeonato de Portugal de Ralis.

É um documento de muita responsabilidade, muito trabalhoso e que tem de ser feito com bom senso, mas não há outra forma.

Não pode cada clube fazer um rali à sua maneira, tem de haver uma matriz e temos de nos adaptar a ela. Quem não puder ou não quiser, por qualquer motivo não cumprir esse caderno de encargos, não pode organizar a prova, tem de dar a vez a outro e é sabido que não faltam candidatos a fazer provas em Portugal.

E alguns deles ansiosos por cumprir com o caderno de encargos que vai ser apresentado. Ainda não está finalizado. Queremos apresentar a proposta à ACOR primeiro, por uma questão de ética. Sei muito do que vai ser posto à consideração da ACOR, mas por uma questão de ética queria primeiro transmitir-lhes”.