Fontes estreou Lancia com pódio no Rali Serra da Cabreira: “carro deu-me excelentes sinais, estou muito satisfeito”

O Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale iniciou a sua campanha em Portugal com um segundo lugar no Rali Serra da Cabreira, naquela que foi a estreia competitiva do novo modelo italiano em provas nacionais. Mais do que o resultado, a participação de José Pedro Fontes e Inês Ponte ficou marcada por um arranque encorajador, num fim de semana orientado para a adaptação ao carro e para a preparação da época de 2026.

A prova, disputada em seis troços e com mais de 80 quilómetros contra o cronómetro nos exigentes percursos de Vieira do Minho, assinalou também o regresso da Lancia aos ralis nacionais. Num contexto de estreia, a dupla da Sports & You terminou na segunda posição da classificação geral, num sinal claro de competitividade, apesar de o foco principal estar colocado na recolha de informação e na consolidação de rotinas com a nova máquina.

Ao longo do rali, Fontes e Ponte adotaram uma abordagem progressiva, explorando o comportamento do carro e afinando detalhes após as especiais. Esse trabalho refletiu-se não só na consistência exibida, mas também na capacidade de vencer dois troços, ambas as passagens por Senhora da Fé, confirmando o potencial imediato do conjunto.

Adaptação e confiança

No final, José Pedro Fontes destacou sobretudo a resposta do carro e a margem de evolução identificada logo no primeiro contacto competitivo. “Foi um rali muito positivo, tendo em conta que ontem foram os primeiros quilómetros que fiz neste carro. Hoje já conseguimos andar a um ritmo muito interessante. O carro deu-me excelentes sinais e estou muito satisfeito. Acho que temos uma margem muito boa para evoluir, senti-me rapidamente à vontade”, afirmou o piloto.

O piloto sublinhou ainda o valor do resultado alcançado face ao nível da concorrência. “Lutei contra um adversário que foi bastante rápido em 2025 e, portanto, face àquilo que conseguimos fazer, acho que o balanço desta estreia do Lancia Ypsilon é francamente positivo”, acrescentou.

Base promissora para 2026

Mais do que um pódio, o Rali Serra da Cabreira funcionou como primeiro teste competitivo de uma nova etapa para a equipa e para a marca italiana. A prestação deixou indicações positivas sobre a competitividade do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e reforçou a confiança de José Pedro Fontes e Inês Ponte para o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis.

Com uma base de trabalho já definida e margem evidente para evolução, a estreia em Vieira do Minho oferece à estrutura sinais encorajadores para uma temporada que se antevê exigente. Para a Lancia, o regresso aos ralis nacionais começou com um resultado relevante; para a dupla portuguesa, com a confirmação de que há potencial para crescer desde já.