Faltam 5 semanas para o CPR 2025: o que precisa saber, e o que ainda é segredo…

Faltam cinco semanas, 36 dias, para o início do Campeonato de Portugal de Ralis, uma competição que nos últimos oito anos tem sido muito competitiva, com quatro campeões distintos, que nunca foi o mesmo em dois anos seguidos, desde 2016.

Desde que o Team Hyundai Portugal foi buscar Craig Breen em 2023, depois Kris Meeke pelos motivos que se conhecem, o CPR ‘internacionalizou-se’ passando a ter pilotos mundiais no seu plantel, algo que em 2025 se deverá repetir, talvez até mesmo a dobrar. Sabemos perfeitamente de todos os nomes que circulam nos ‘mentideros’, mas por respeito aos timings das equipas, só falamos mesmo do que já é público.

A grande novidade é a vinda da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal também para os ralis em Portugal, com a estreia do novo Toyota GR Yaris Rally2 da marca, que tão boa conta de si deu no Mundial e Europeu de Ralis, com muitas vitórias e pódios. Depois do TT e da Velocidade, a Toyota Caetano Portugal reforça a sua presença no desporto motorizado nacional, estando prevista a apresentação da equipa para o dia 10 de fevereiro.

Outra enorme novidade, o facto do Team Hyundai Portugal e a FPAK se terem unido para criar a Hyundai Junior Team FPAK, com o projeto a iniciar-se com duas das maiores promessas dos ralis nacionais: Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, em que os pilotos vão fazer três ralis do CPR, cada um, ao volante de um Hyundai i20 N Rally2 de última geração. O outro piloto da equipa, será apresentado em breve, e deve ser estrangeiro.

Está também confirmado que o tricampeão açoriano de Ralis, Rúben Rodrigues, piloto da Auto Açoreana Racing, vai correr no Campeonato de Portugal de Ralis aos comandos do novo Toyota Yaris Gr Rally2, com a ARC Sport. O projeto será apresentado em breve, e significa que teremos no CPR, pelo menos, dois Toyota Yaris GR Rally2 este ano.

Aloísio Monteiro, confirmou ao 16 Válvulas a continuidade de Armindo Araújo na The Racing Factory, novamente ao volante do Skoda Fabia RS Rally2. Ricardo Teodósio poderá correr com um de quatro carros: por ordem alfabética, Ford Fiesta MKII Rally2, Hyundai i20 N Rally2, Skoda Fabia RS Rally2 ou Toyota GR Yaris Rally2. Em breve, também novidades. O importante é que o algarvio irá marcar presença no CPR 2025.

Ainda não confirmou, mas José Pedro Fontes deverá dar sequência ao seu projeto no CPR, claro, com o Citroen C3 Rally2 da Sports & You.

Na ARC Sport, Pedro Almeida, Ernesto Cunha e Paulo Neto devem continuar com os Skoda, os dois primeiros com programas completos, Neto com programas parciais, mas bem compostos.

entre os carros de topo, deveremos ver mais vezes este ano Pedro Meireles, Ricardo Filipe, Lucas Simões e João Barros, logo se vê, com que programas

As duas rodas motrizes perdem os seus dois principais animadores, mas a competição tem nomes de sobra para manter a competitividade que se viu nos últimos anos, sendo que há jovens a despontar.

No próximo mês, tudo se ficará a saber.

Calendário: o que muda

Quanto ao calendário de 2025 do Campeonato Portugal Ralis, as provas são exatamente as mesmas de 2024, com ligeiros ajustes nas datas. Tudo se mantém igual quanto às provas e o seu escalonamento desde 2023, quando o Rali do Algarve passou para pisos de terra. Em termos de ajustes de datas, Fafe avançou para o início de março, Algarve será disputado no fim de março, o Rali Terras D’ Aboboreira mantém mesma distância do Rali de Portugal, Castelo Branco recua um pouco, o Rali Vinho da Madeira tem a mesma data, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin avança uma semana e o mesmo sucede com o Rali Vidreiro Centro Portugal. Tendo existido duas provas candidatas ao CPR 2025, o Rally de Lisboa e o Constálica Rallye Vouzela e Viseu, a prova do CPKA entra para o calendário das 2RM por troca com o Rali de Portugal.

Calendário do Campeonato de Portugal de Ralis 2025

7 e 8 março – Rallye Serras Fafe Felgueiras Boticas e Cabeceiras Basto

28 e 29 março – Rallye Casinos do Algarve

2 e 3 maio – Rali Terras D’ Aboboreira

15 a 18 maio – Vodafone Rally de Portugal

13 a 14 junho – Rali Castelo Branco e Vila Velha Rodão

31 julho a 2 agosto – Rali Vinho da Madeira

19 e 20 setembro – Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin

17 e 18 outubro – Rali Vidreiro Centro Portugal

Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (CPR 2RM)

7 e 8 março – Rallye Serras Fafe Felgueiras Boticas e Cabeceiras Basto

28 e 29 março – Rallye Casinos do Algarve

2 e 3 maio – Rali Terras D’ Aboboreira

13 a 14 junho – Rali Castelo Branco e Vila Velha Rodão

31 julho a 2 agosto – Rali Vinho da Madeira

19 e 20 setembro – Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves Verin

17 e 18 outubro – Rali Vidreiro Centro Portugal

30 outubro – 1 novembro – Rally de Lisboa

Regulamentos: o que muda

As principais alterações nas regras do CPR para 2025 não são significativas, mas existem: a distância máxima das PEC foi ampliada para 110 km, um aumento que dá mais ‘latitude’ aos organizadores para incluir nos seus percursos, troços mais competitivos.

Deixa de existir um limite máximo para o número de Provas Especiais de Classificação, permitindo maior flexibilidade na elaboração dos programas de cada rali.

Haverá ajustes no programa de reconhecimentos, incluindo novas restrições de velocidade. A medida visa melhorar a segurança e reduzir o impacto ambiental durante os reconhecimentos.

O sistema de Qualifying será abolido. O shakedown passa a ter duração mínima de 180 minutos, com novas regras para a ordem de partida, que será definida com base na classificação do campeonato.

A ordem de partida para os ralis será organizada por grupos, de acordo com o artigo 17.2.3 PER, estabelecida pela Direção de Prova, seguindo a seguinte ordem: Classificados nos 10 primeiros lugares, da classificação absoluta do CPR; Restantes viaturas RC2 inscritas; Viaturas RGT; Viaturas RC3;

Classificados nos 7 primeiros lugares do CPR2RM; classificados nos 5 primeiros lugares da classificação absoluta do CPromoR; durante o evento, a ordem inicial será baseada na classificação do campeonato.

As provas City Stage passam a ser consideradas alternativas às tradicionais Super Especiais, aumentando a possibilidade de integrar cenários urbanos nos ralis e tirando dos concorrentes tanto ónus do risco, privilegiando-se desta forma o espetáculo para o público, que é verdadeiramente o que mais importa neste tipo de troços.

Palmarés do CPR

2024 Kris Meeke Hyundai i20 N Rally2

2023 Ricardo Teodósio Hyundai i20 N Rally2

2022 Armindo Araújo Škoda Fabia Rally2 evo

2021 Ricardo Teodósio Škoda Fabia Rally2 evo

2020 Armindo Araújo Škoda Fabia Rally2 evo

2019 Ricardo Teodósio Škoda Fabia R5

2018 Armindo Araújo Hyundai i20 R5

2017 Carlos Vieira Citroën DS3 R5

2016 José Pedro Fontes Citroën DS3 R5

2015 José Pedro Fontes Citroën DS3 R5

2014 Pedro Meireles Škoda Fabia S2000

2013 Ricardo Moura Škoda Fabia S2000

2012 Ricardo Moura Mitsubishi Lancer Evo IX

2011 Ricardo Moura Mitsubishi Lancer Evo IX

2010 Bernardo Sousa Ford Fiesta S2000

2009 Bruno Magalhães Peugeot 207 S2000

2008 Bruno Magalhães Peugeot 207 S2000

2007 Bruno Magalhães Peugeot 207 S2000

2006 Armindo Araújo Mitsubishi Lancer Evo IX

2005 Armindo Araújo Mitsubishi Lancer Evo VIII MR

2004 Armindo Araújo Citroën Saxo Kit Car

2003 Armindo Araújo Citroën Saxo Kit Car

2002 Miguel Campos Peugeot 206 WRC

2001 Adruzilo Lopes Peugeot 206 WRC

2000 Pedro Matos Chaves Toyota Corolla WRC

1999 Pedro Matos Chaves Toyota Corolla WRC

1998 Adruzilo Lopes Peugeot 306 Maxi

1997 Adruzilo Lopes Peugeot 306 Maxi

1996 Fernando Peres Ford Escort RS Cosworth

1995 Fernando Peres Ford Escort RS Cosworth

1994 Fernando Peres Ford Escort RS Cosworth

1993 Jorge Bica Lancia Delta HF Integrale

1992 Joaquim Santos Toyota Celica GT-4 (ST165)

1991 Carlos Bica Lancia Delta Integrale 16V

1990 Carlos Bica Lancia Delta HF 4WD

1989 Carlos Bica Lancia Delta HF 4WD

1988 Carlos Bica Lancia Delta HF 4WD

1987 Amaral Inverno Renault 11 Turbo

1986 Joaquim Moutinho Renault 5 Turbo Tour de Corse

1985 Joaquim Moutinho Renault 5 Turbo Tour de Corse

1984 Joaquim Santos Ford Escort RS 1800 MKII

1983 Joaquim Santos Ford Escort RS 1800 MKII

1982 Joaquim Santos Ford Escort RS 1800 MKII

1981 Mendes Santinho Datsun Violet 160J

1980 Mendes Santinho Datsun Violet 160J

1979 José Pedro Borges Opel Kadett GT/E

1978 Carlos Torres Ford Escort RS 2000 MKII

1977 Giovanni Salvi Ford Escort RS 2000 MKI

1976 António Diegues Opel 1904 SR

1975 Manuel Inácio Opel 1904 SR

1973 Não se realizou

1972 Não se realizou

1971 Não se realizou

1970 Não se realizou

1969 Não se realizou

1968 Américo Nunes Porsche 911 S

1967 Américo Nunes Porsche 911 S

1966 Manuel Gião Lopes Austin Cooper S

Número de títulos absolutos

Armindo Araújo 7× 2003 2004 2005 2006 2018 2020 2022

Carlos Bica 4× 1988 1989 1990 1991

Joaquim Santos 4× 1982 1983 1984 1992

Adruzilo Lopes 3× 1997 1998 2001

Bruno Magalhães 3× 2007 2008 2009

Ricardo Moura 3× 2011 2012 2013

Fernando Peres 3× 1994 1995 1996

Ricardo Teodósio 3× 2019 2021 2023

José Pedro Fontes 2× 2015 2016

Pedro Matos Chaves 2× 1999 2000

Joaquim Moutinho 2× 1985 1986

Américo Nunes 2× 1967 1968

Santinho Mendes 2× 1980 1981

Jorge Bica 1× 1993

José Pedro Borges 1× 1979

Miguel Campos 1× 2002

António Diegues 1× 1976

Manuel Inácio 1× 1975

Inverno Amaral 1× 1987

Manuel Gião Lopes 1× 1966

Kris Meeke 1× 2024

Pedro Meireles 1× 2014

Giovanni Salvi 1× 1977

Bernardo Sousa 1× 2010

Carlos Torres 1× 1978

Carlos Vieira 1× 2017