Ernesto Cunha: “sem dúvida a melhor prestação da época”

Depois de um sétimo lugar em Fafe e um 13º no Rali do Algarve, Ernesto Cunha e Valter Cardoso assinaram no Rali Terras d’Aboboreira uma prova bem mais positiva, terminando no sétimo lugar do CPR, depois de um bem conseguido, com vários cronos no top 10: “Foi um bom resultado, onde as coisas acabaram por correr bem, mas temos de continuar a trabalhar. Foi sem dúvida a melhor prestação da época. Agora vem aí o Rali de Portugal, onde estaremos presentes apenas na parte pontuável para o CPR”, disse Ernesto Cunha.