Entrevista a Ni Amorim: Pedro Matos Chaves observador permanente e João Passos responsável do CPR em 2026

A vitalidade que se vive no desporto motorizado nacional era um dos grandes objetivos de Ni Amorim, quando iniciou o seu primeiro mandato. O presidente da FPAK reconhece que este é um momento raro — e que a maior pressão do seu mandato pode ser justamente não o desperdiçar.

Sendo um momento que pode ser decisivo para o futuro do desporto motorizado nacional, com oportunidades únicas que estão aí para serem aproveitadas, o presidente da federação explica como pretende consolidar este ciclo positivo. E o aumento da qualidade dos campeonatos implica forçosamente um reforçando equipas técnicas, trazendo profissionais experientes de outras áreas, requalificando recursos humanos e tornando a FPAK uma organização alinhada com padrões internacionais. Revela também os bastidores da aposta em novas figuras para 2026, tanto nos ralis como no karting e na velocidade, e aborda a necessidade de manter contas equilibradas apesar dos projetos ambiciosos.

AutoSport — O desporto motorizado vive um momento excecional em Portugal. Sente a responsabilidade de aproveitar esta oportunidade, que parece única tanto na velocidade como nos ralis? É essa a maior pressão do momento?

Ni Amorim — “Sinto, claro que sinto. Este é um momento para aproveitar. E para isso temos de evoluir também nos recursos humanos. Temos de apostar na renovação e na requalificação através de formação, e temos de atrair os melhores para os nossos campeonatos. À medida que os campeonatos crescem e se tornam mais exigentes, temos de encontrar pessoas à altura dessas exigências. Vamos ter grandes evoluções, e todas elas, do meu ponto de vista, serão muito positivas. Nos ralis, por exemplo, vamos ter um observador permanente, o Pedro Matos Chaves, que será o observador do CPR em 2026. E fomos buscar para responsável do CPR o João Passos, ligado ao Campeonato do Mundo de Ralis há décadas. À medida que o campeonato se torna mais exigente, os recursos humanos têm de acompanhar. Estas são pessoas cuja experiência e formação vão dar um contributo enorme ao Campeonato de Portugal de Ralis. Não tenho dúvidas nenhumas.”

AutoSport — Também reforçou equipas noutras áreas da federação. Qual é a estratégia?

Ni Amorim — “Mantemos para 2026 o César Campaniço, com ainda mais responsabilidades no FPAK Júnior Team da velocidade. Já está a trabalhar connosco nesse sentido. E temos o Nuno Couceiro na área do karting: é alguém com larga experiência, com fortes ligações às grandes equipas e grandes construtores de karting a nível europeu. Isso ajuda-nos muito, porque ele tem a visão e o entendimento certo sobre o que deve ser o karting em Portugal. Quando o convidei, disse-me algo que eu não sabia — e conheço-o há décadas: que gosta mais de karting do que de fórmulas ou carros de turismo, apesar de ter trabalhado toda a vida nessas áreas, tanto na carreira do irmão e como promotor. Mas o que ele gosta, mesmo, é de karting. E isso é ótimo.”

AutoSport — Ou seja, está a reforçar a federação com pessoas especializadas em cada área.

Ni Amorim — “Exatamente. Estamos a fazer aquisições importantes de conhecimento para as três modalidades que referi — ralis, velocidade e karting. E, para além disso, estamos a fazer mudanças internas, naquelas pessoas mais invisíveis que não estão nas corridas, mas que são fundamentais na engrenagem da federação. Também aí estamos a renovar e a requalificar. Estamos a transformar toda a nossa estrutura para estar pronta a elevar o desporto motorizado ao nível que merece.”

AutoSport — E tudo isso mantendo as contas certas, o que não deve ser fácil com tantos projetos paralelos — sobretudo os ligados ao FPAK Júnior Team. Isso tem sido possível?

Ni Amorim — “É difícil, claro que é. Mas a prova está à vista.”