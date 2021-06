Eduardo Santos e Inês Veiga de Peugeot 208 R2 no CPR2 | AutoSport

Eduardo Santos e Inês Veiga vão correr no Campeonato Portugal de Ralis aos comandos de um Peugeot 208 R2. A jovem dupla estreia-se já no Rali de Castelo Branco que se realiza pouco mais de uma semana: “Vamos competir no Campeonato Portugal de Ralis 2RM e Campeonato Portugal de Júnior! A copiloto será a Inês Veiga, uma jovem muito profissional e focada, que certamente será uma mais valia neste projeto e que esperamos uma boa evolução e aprendizagem nesta que será a nossa estreia no Campeonato Portugal de Ralis!

Iremos estar aos comandos de um Peugeot 208 R2, que foi o carro escolhido para esta importantíssima fase de evolução e aprendizagem e seremos a dupla mais jovem no Campeonato Portugal de Ralis”, disse Eduardo Santos. A estreia será já na próxima semana no Rali de Castelo Branco de 11 a 13 de Junho!