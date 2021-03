Diogo Salvi: “Conto fazer quatro provas de terra, com Skoda Fabia R5”

Diogo Salvi tem feito nos últimos anos um punhado de ralis por ano. O ano passado, devido à pandemia, só fez dois, o Serras de Fafe e a Aboboreira, mas em 2019, por exemplo, para além de Fafe e do Rali de Portugal, foi também ao Rali da Turquia, onde obteve um excelente resultado no WRC2, o oitavo lugar, realizando ainda duas provas em Espanha, em pisos de terra, onde se sente mais à vontade. Este ano, conta fazer quatro provas, ainda não especificadas, com o mesmo Skoda Fabia R5 de 2020: “Conto fazer quatro provas de terra, com carro ano passado” começou por dizer, explicando no entanto que: “sofri uma lesão que para já não me permite fazer desporto, pelo que não sei ainda se consigo ir à primeira prova”, disse. Portanto, temos que esperar mais algum tempo para saber se Diogo Salvi marca presença no Rali Terras d’Aboboreira.