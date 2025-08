Diogo Marujo: “Tem sido um ano de uma grande evolução”

Diogo Marujo com boa nota na difícil ‘disciplina’ Rali da Madeira com o Skoda Fabia Rally2 evo…

Diogo Marujo e Jorge Carvalho alcançaram um assinalável sétimo lugar no Campeonato de Portugal de Ralis na sua estreia no Rali da Madeira com o novo Skoda Fabia Rally2 evo.

Para o jovem piloto de 19 anos, este resultado é particularmente significativo, dada a reconhecida dificuldade da prova insular, considerada uma das mais exigentes do calendário. A participação na Madeira marca a terceira prova do CPR para a dupla, somando-se ainda às presenças no Rally Series de Ponte de Lima e no Guimarães Rally Show.

Marujo fez um balanço entusiasta da sua performance. “Foi uma prova espetacular”, afirmou, destacando a “grande evolução ao longo da prova” desde os primeiros momentos. O piloto, que já havia competido na Madeira com um Peugeot 208 Rally4, sublinhou a diferença na condução de um carro de tração integral em estradas tão complexas. “As estradas não são nada fáceis. Já tinha o conhecimento do ano passado, o que ajudou, mas com este carro é totalmente diferente, e ainda precisava de mais algumas passagens para poder tirar mais proveito do carro”, explicou.

Comparando o Rali da Madeira com outras provas, Marujo enfatizou a sua complexidade técnica. “O Rali de Castelo Branco é muito mais rápido, de andar para a frente, e este rali é muito mais técnico, apesar de também ser rápido”, referiu. A principal lição que retira da prova é clara: “Que, se estiver com o setup certo e com a confiança certa, eu consigo estar e chegar próximo dos tempos deles.” Para o futuro, esta experiência representa “um grande passo para eu conseguir ter ainda mais confiança, sentir-me confiante ao ponto de sentir que um dia vou conseguir chegar lá.”

Olhando para a sua evolução ao longo do ano, Marujo mostra-se otimista. “Tem sido um ano de uma grande evolução, apesar de termos começado os dois primeiros ralis com o Peugeot. Foi um ótimo passo para mim para passar para este carro, e sinto-me cada vez mais confortável a fazer tudo”, concluiu, reforçando a sua adaptação crescente ao novo veículo e a ambição de continuar a progredir no panorama dos ralis.