Diogo Marujo: “o que eu preciso nesta altura é acumular quilómetros”

Diogo Marujo-Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram o Rali Terras d’Aboboreira na oitava posição do CPR, travara, uma boa luta com Guilherme Meireles/Pedro Alves (Skoda Fabia Rally2 evo) e terminaram na frente.

Aos 19 anos, Diogo Marujo, que é acompanhado por Jorge Carvalho, tem vindo a fazer uma notável e progressiva adaptação aos Rally2. Depois do ano de 2025 ter sido uma época de adaptação e crescimento, já lá vai a anterior realidade distinta do seu anterior Peugeot 208 Rally4.

No ano passado, os resultados alcançados atestam a evolução: um nono lugar no Campeonato de Portugal de Ralis em Amarante, um sexto lugar no Rali de Portugal, um 19º em Castelo Branco (antes da exclusão), um sexto no Rali da Água e, mais recentemente, um 10º no Rali Vidreiro com Marujo a salientar no fim do ano a sua evolução contínua: “Foi uma época muito positiva, senti que fui sempre melhorando muito ao longo de cada rali. E ter a oportunidade de alcançar os resultados que tenho conseguido tem sido incrível”, disse na altura, referindo também os aspetos a melhorar, troços com mudanças das condições dos pisos: “É um ponto que tenho de melhorar para o próximo ano, mas ganhando confiança aos poucos, tenho a certeza que vou chegar lá.”

Agora, na Aboboreira, um rali em luta direta: “Foi uma prova muito longa com dois troços de 22 e 23 km, o que não estava habituado. Apenas tinha feito alguns troços com essa extensão e normalmente era apenas um troço.

Foi muito exigente para mim, tanto para mim tanto para o carro, mas faz parte da aprendizagem. Senti que consegui fazer uma boa gestão e que cheguei ao final e ainda consegui dar o ‘litro’ neste último troço” disse Marujo que subiu mais um degrau na sua evolução com o que aprendeu: “acho que fiz um bom trabalho, podia ter sido melhor, claro, mas cheguei com o carro ao fim e o que eu preciso nesta altura do meu campeonato é acumular quilómetros”, disse.