Diogo Marujo estreia-se no CPR com apenas 18 anos | AutoSport

Jovem piloto de Mafra cumpre um sonho com a primeira época nos ralis! Depois de seis épocas no Karting e das primeiras experiências no TT no ano passado, Diogo Marujo vai, em 2024, tornar-se um dos mais jovens pilotos dos ralis nacionais, ao volante de um Peugeot 208 Rally4 preparado e assistido pela Racing 4 You. O programa do jovem piloto de Mafra inclui o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, a Peugeot Cup Portugal, a Peugeot Rally Cup Ibérica e o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Open, com um SSV Yamaha.

Não é todos os dias que um jovem estudante (de mérito) do 12.º ano tem a oportunidade de concretizar o sonho de se tornar piloto de ralis, competindo ao lado de algumas das maiores estrelas nacionais e internacionais da modalidade.Diogo Marujo é um dos nomes a seguir com atenção na época de 2024 dos ralis e também do todo-o-terreno em Portugal. Entre 2018 e 2023, afirmou-se como um dos pilotos mais rápidos das categorias Júnior e Sénior do karting nacional, apesar de sempre ter alimentado o sonho de, um dia, ser piloto de ralis. Foi precisamente com esse objetivo que teve as primeiras experiências no TT, no ano passado, ao participar em três provas do troféu Yamaha, onde pôde aprender a leitura do terreno e a utilizar uma máquina com caixa de velocidades.

Agora, e após ter completado 18 anos na passada sexta-feira, vai tornar-se um dos mais jovens pilotos de ralis em Portugal, com um programa que contempla o Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, a Peugeot Cup Portugal e a Peugeot Rally Cup Ibérica. A seu lado, terá o experiente navegador Jorge ‘Jet’ Carvalho, com a dupla a utilizar um Peugeot 208 Rally4 integrado na estrutura da Racing 4 You.“É um momento especial na minha carreira e até na minha vida”, afirmou Diogo Marujo na apresentação oficial do seu projeto, este fim de semana, precisamente o dia do seu 18.º aniversário, perante família, amigos e parceiros. “Sempre gostei muito de ralis, tenho um grande fascínio de competir sozinho num troço e dar o meu melhor, com o navegador, extraindo o máximo possível da máquina em estradas de terra ou asfalto. Quando fiz os primeiros quilómetros com o carro, disse logo ‘É mesmo isto’. Os anos que passei no Karting foram importantíssimos, quando se diz que é uma grande escola não é um cliché, é mesmo verdade. Aprendi imenso nesse ambiente extremamente competitivo e isso preparou-me para esta fase da minha carreira. Este ano vou conciliar os ralis com o todo-o-terreno e isso também será benéfico para a minha aprendizagem e evolução, sempre com o apoio das equipas. Quero agradecer à minha família e às pessoas e empresas que me apoiam nesta transição”, apontou o jovem piloto de Mafra, que já fez os reconhecimentos para o primeiro rali da sua vida, o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto (23 e 24 de fevereiro).

Em paralelo, Diogo Marujo também disputará o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Open, com um SSV Yamaha preparado e assistido pela Franco Sport. Uma forma de acumular experiência em pisos de terra e acelerar a evolução no mundo do desporto automóvel.

O Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto é a primeira de oito provas do Campeonato de Portugal de Ralis, disputando-se ao longo de 11 classificativas de terra, que perfazem 110,25 quilómetros cronometrados.

Por Filipe Cairrão