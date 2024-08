Diego Ruiloba vence Rali da Madeira, Armindo Araújo triunfa no CPR

Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2) venceram o Rali Vinho Madeira, depois de baterem Alexandre Camacho – Carlos Magalhães (Toyota GR Yaris Rally2) por 3.7s.

Numa prova muito equilibrada, os pilotos estrangeiros voltam a vencer a prova madeirense, o que não sucedia desde 2013 quando o italiano Giandomenico Basso triunfou.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2) triunfaram nas contas do CPR, já que Jose Pedro Fontes/Ponte Inês (Citroen C3 Rally2 evo) bateram e abandonaram na última especial, o troço que tudo decidia, pois os dois homens da frente chegaram aqui separados por 1.8s.

Numa zona com duas esquerdas rápida, o piloto alargou demais a trajetória e bateu de traseira, com o carro a chicotear e a fazer pião. Foi pena, mas lutas ao décimo são assim, arrisca-se, por vezes, sai o prémio, desta vez a ‘fava’ saiu a Fontes. Não merecia pela prova que fez. Muito inglório. Apesar do toque forte com a lateral traseira, a dupla está bem.

Uma excelente operação de campeonato para o piloto do Skoda, que inclusivamente venceu a Power Stage, somando mais três pontos. Ricardo Teodósio – José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) acabaram por terminar na segunda posição do CPR, quinto lugar da geral, depois de uma prova morna, sem brilhar, mas também sem nada comprometer, andaram o que puderam e terminam com um bom resultado.

Kris Meeke – Stuart Loudon (Hyundai I20 N Rally2) ainda terminaram em sétimo no CPR, poderá ser este o resultado a atirar fora no final do ano. Os problemas começaram logo na super especial e logo aí o resultado ficou desde logo condicionado. Hoje, subiu bem na classificação, mas voltou a ter azar na Madeira, e agora tem de tentar recuperar a liderança do campeonato, que agora pertence a Armindo Araújo.

Voltando aos dois primeiros, boa prova de Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2) que só não tiveram andamento para Simone Campedelli – Tania Canton (Skoda Fabia Rs Rally2) que até à PEC4 estavam a dominar a prova, até à ligeira saída na PEC5 onde furaram duas vezes e comprometeram por completo a prova, já que foram considerados desistentes devido a terem rodado com uma roda sem borracha, o que não podem fazer nas ligações.

A equipa apelou da decisão, mas esta é clara. Tendo em conta o apelo, Campedelli manteve-se em prova, em Super Rally, ganhou vários troços na 2ª Etapa, mas abandonou antes da derradeira especial em protesto com o sucedido. Um caso polémico por tudo o que se passou, mas não pela regra que foi aplicada, pois essa é totalmente correta.

A equipa queixou-se do timing em que esta foi comunicada, mas o CCD negou razão à equipa num caso que escalpelizaremos noutra altura e local.

Quanto Alexandre Camacho, ‘chapeau’, já que com um carro que nunca tinha guiado em competição e após 10 meses sem competir, lutou pelo triunfo até ao derradeiro troço. Uma bela prestação, faltando um ‘bocadinho assim’…

Diego Ruiloba é um jovem que anda na luta nos lugares da frente no Super Campeonato de Espanha de Ralis, pelo que não é de admirar a sua prestação na Madeira. Em condições normais dificilmente bateria Campedelli, e talvez João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) que terminaram muito atrasados devido ao acidente que sofreram no primeiro dia, mas deixaram claro que em condições normais teriam lutado pelos lugares da frente, quiçá a vitória, pois mostraram andamento para isso.

Miguel Nunes/João Paulo (Skoda Fabia Rally2 evo) terminam o rali em quarto, Camacho foi o melhor madeirense, mas não conta para o campeonato pelo que, na prática, Miguel Nunes foi o que mais pontos somou e fez uma ótima operação para o CRM, pois João silva termina a prova muito atrasado, e com isso as contas do CRM mudam significativamente isto e duas provas do final do campeonato.

Miguel Caires – João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2) foi sexto, a exemplo de Miguel Nunes, Caires soma os pontos relativos ao segundo lugar no CRM, o que é positivo. Teve uma prova de altos e baixos, mas alcançou o seu melhor resultado de sempre no Rali da Madeira.

Joachim Wagemans, regressado este ano ao Rali Vinho da Madeira com um Alpine A110 RGT, terminou o rali em sétimo e venceu facilmente os R-GT, terminando com grande vantagem.

Depois do incidente do ano passado em que incrivelmente bateram de frente com um concorrente num troço, este ano tiveram um bom prémio com o oitavo lugar à geral, Ernesto Cunha – Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 evo) foram também ao pódio do CPR.

Rui Pinto – Marco Macedo (Skoda Fabia Rally2) e Gil Freitas – Duarte Miranda (Alpine A110) fecharam o top 10.

Hugo Lopes – Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) venceram facilmente as 2RM com quase dois minutos de avanço para Gonçalo Henriques – Inês Veiga (Renault Clio Rally4), que na Madeira não conseguiu sequer chegar perto do andamento do vencedor. As restantes posições tiveram mais a ver com problemas e incidentes. Anton Korzun – Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4) foram terceiros na frente de Rafael Rêgo – Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4), Guilherme Meireles – Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Silva – Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4).

Mais info assim que possível.

