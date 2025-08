Diego Ruiloba: “já precisava lutar por uma vitória este ano, está a ser um ano difícil”

Questionado sobre um eventual regresso, Ruiloba não hesitou: “Gostaria muito. Sinto-me muito feliz aqui e estou a ficar muito afeiçoado ao rali. Tem corrido muito bem para mim, adoro a ilha, adoro o rali e gostaria de ficar aqui por muitos mais anos.” A comparação com a vitória anterior revela uma dificuldade semelhante, com os pilotos locais a imporem um ritmo elevadíssimo. “É uma grande descarga de adrenalina, uma descarga de moral”, afirmou, antes de dedicar a vitória à sua equipa, que o tem apoiado nos “bons e maus momentos”.

A vitória reveste-se de um significado particular para Ruiloba. “Estou muito feliz. A verdade é que já necessitava de lutar por uma vitória este ano. Está a ser um ano difícil no WRC e precisava muito deste momento”, declarou o piloto, visivelmente emocionado. A prova foi descrita como “muito complicada”, dada a destreza de João Silva nas especiais que conhece profundamente. “É muito difícil batê-lo, mas estou contente por ter gerido bem o rali e, acima de tudo, porque precisava muito desta vitória”, acrescentou.

Diego Ruiloba conquistou a sua segunda vitória no Rali da Madeira em apenas três participações, reafirmando a sua ligação com a ilha e a sua capacidade de lutar até ao último metro. À semelhança do ano anterior, onde superou Alexandre Camacho, desta vez o piloto espanhol travou um intenso duelo com o madeirense João Silva, ambos ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2.

