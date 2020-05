Derrapagens, Miguel Campos: “Senhor, quem é este?”

Quando me pedem para contar uma história sobre a minha carreira, vem-me sempre à memória um episódio simples mas divertido que me aconteceu num Rali dos Açores, salvo erro em 2000, quando ainda corria de Mitsubishi. Eu e o Carlos Magalhães estávamos a treinar o rali e no final de um dos troços que estávamos a percorrer, parámos na assistência e estava lá um grupo de miúdos açorianos. Como é habitual nas equipas de ralis, à frente da assistência havia uma bancada com posters e uns postais pequenos que tinham apenas o piloto e o navegador. Um dos miúdos, que ainda não tinha visto essa bancada, chegou-se à nossa beira e perguntou se por acaso não tínhamos uns autocolantes. O Carlos Magalhães, meio a brincar, “adoptou” logo o sotaque açoriano e disse-lhe que não, não tinham autocolantes mas tinham uns postais. Agarrou num maço para aí com uns 30 e deu-os ao miúdo, que, claro, ficou todo contente. Só que quando ele começou a ver os postais um a um, estava sempre a perguntar “Senhor, quem é este?” apontando ora para a minha fotografia ora para a do Carlos… Toda a gente se ria com o Carlos a explicar ao miúdo que os postais eram todos iguais… e os “cromos” que lá estavam também.