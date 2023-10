Decisões de título no CPR: O ‘milagre’ de Carlos Vieira em 2017 | AutoSport

Carlos Vieira e Jorge Carvalho sagraram-se Campeões Nacionais de Ralis em 2017, com um exemplar triunfo no Rali Casinos do Algarve. O piloto do Citroën DS3 R5 foi o mais rápido e só não venceu dois troços do rali, sendo que, se olharmos apenas para as contas do CNR, só falhou a vitória em dois troços.

Carlos Vieira chegou ao Algarve com 8.34 pontos de desvantagem para Pedro Meireles, os dois únicos candidatos ao título, mas as vitórias nos troços, além do triunfo no rali, deram o merecido título, por menos de um ponto, a Vieira. Meireles teve de se contentar com o segundo lugar final, tal como já tinha sucedido em 2016.

Se a vitória no rali sempre esteve entre as previsões dos principais observadores, já o triunfo no número de classificativas necessário para suplantar o atraso pontual que tinha era tarefa bem mais complicada, mas Carlos Vieira realizou uma prova a todos os níveis excecional, cometendo apenas um erro num troço, e perdendo 20s. No final, assegura o título por… meio ponto! O que foi uma novidade absoluta no Campeonato Nacional de Ralis…

A prestação de Pedro Meireles tem de ser vista face à que realizou Vieira. Se esta prova tivesse sido na terra outro galo cantaria, mas terá sido em Mortágua que Meireles perdeu o campeonato. Ao permitir que um piloto com um carro que não conhecia o batesse onde o seu Skoda Fabia R5 era mais forte, foi-lhe fatal. Abriu a porta, e Vieira escancarou-a depois no Algarve. Tinha que ter feito mais e em 13 classificativas, nunca esteve sequer perto de incomodar Vieira. Talvez tenha pensado que este não conseguiria vencer tantos troços, mas não foi isso que aconteceu.