Daniel Nunes de Renault Clio Rally4 no CPR 2023 | AutoSport

Daniel Nunes vai regressar às duas rodas motrizes. Já não guia uma 2WD em competição desde o Rali Terras d’Aboboreira de 2020, mas este ano e depois de dois anos com o Ford Fiesta Rally3 da Inside Motor, Daniel nunes vai correr com um Renault Clio Rally4 no CPR 2023, com a assistência da Domingos Sport e com Liliana Costa na bacquet do lado direito, navegadora que tem sido vista nos últimos tempos ao lado de vários pilotos, por exemplo, Luís Mota e Adruzilo Lopes, com quem disputou o Rali Alitém