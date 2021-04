Daniel Nunes de Ford Fiesta Rally 3 no CPR

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro vão correr de Ford Fiesta Rally 3 no CPR em 2021. Um projeto único em Portugal, um carro que está a dar os primeiros passos. A Ford é a primeira marca a construir um Rally 3 e a Inside Motor de Vítor Calisto e Joaquim Batalha, trouxe o carro para Portugal: “Vamos abraçar o projeto com braços grande, vou voltar às quatro rodas motrizes com muita ambição, deixo os 2WD com carinho, obtive muitos títulos os 4X4 são o nosso futuro”, disse.